Flores Diversas, trinchera del colectivo travesti trans cordobés

Flores Diversas nació en Córdoba en 1996, como una respuesta amorosa entre compañeras travestis, un colectivo atravesado históricamente por la soledad, una expectativa de vida que no superaba los 35 años y el abandono del Estado y, en aquellos años, incluso de la familia. Años en que la Policía cordobesa detenía de forma sistemática y arbitraria a las travestis que ejercían el trabajo sexual, manteniéndolas en situación de encierro, y donde muchas otras con VIH eran internadas sin ayuda o acompañamiento alguno. Ahí, donde no había nadie más, brotaban las Flores Diversas acercando alimento, abrigo, remedios y compañía hasta el final. Y no como un modo de decir, sino como una realidad, porque en algunos casos se hacían cargo hasta de organizar el funeral.

Ivana Aguilera, referente en la lucha por los derechos de la población travesti trans en la provincia, fue la única de las fundadoras de aquel grupo que sobrevivió y que hoy recuerda esos años que fueron el origen de lo que, pandemia de por medio y nuevos compañeros y compañeras, logró transformar en una asociación civil formal con personería jurídica –de la cual es presidenta- y alianzas con organizaciones e instituciones como el Fondo de Mujeres del Sur o el Círculo Sindical de la Comunicación y la Prensa de Córdoba (Cispren).

En febrero la asociación civil debutará con sus actividades y dará el primer taller de comunicación radiofónica para personas travesti-trans de la provincia de Córdoba. Casandra Sandoval, comunicadora, periodista trans y secretaria de Flores Diversas, e integrante del equipo de Género del Cispren, será la encargada de coordinar el espacio.

La Nueva Mañana entrevistó a la referente de la lucha por los derechos de la población travesti trans acerca de cuáles son los desafíos y las expectativas que se presentan al construir un espacio como Flores Diversas en Córdoba.

LNM - ¿Cuál fue el camino desde las Flores Diversas agrupación hasta lograr la personería?

Ivana Aguilera - La mayoría de las compañeras fueron falleciendo, la única que quedó y que sobrevivió fui yo, y en el 2019, 2020, cuando viene la pandemia, viendo que el Estado nos había dejado nuevamente por fuera de la asistencia que necesitaba la población por esta pandemia que estaba llevando el mundo por delante, nos vimos en la necesidad de volver a organizarnos para poder sostenernos entre nosotres. Porque el Estado se había olvidado de la población travesti trans. Con un grupo de compañeres jóvenes, la mayoría universitaries, nos volvimos a organizar y empezamos a trabajar en el acompañamiento de las compañeras que habían quedado sin poder salir a la calle y sin poder ejercer el trabajo sexual para poder sobrevivir. Y con el Covid muchas compañeras no podían ir a los hospitales porque no atendían, y tuvieron que dejar sus tratamientos retrovirales u hormonales. Luego, a través de un trámite que hicimos, pude obtener un permiso para poder manejarme en el territorio. Hicimos una cadena, donde pudimos trabajar con el Ministerio de Salud para acercarles a las compañeras sus tratamientos, también con el Ministerio de Transporte, porque muchas compañeras habían quedado varadas en otras provincias. Entonces logramos que pudieran ser transportadas a Córdoba y desde Córdoba a sus lugares. Y así empezamos a trabajar sosteniendo la necesidad de la población travesti trans. En este nuevo resurgir nosotres pensamos que necesitábamos tener un acompañamiento y un sostén que nos fortaleciera. Así logramos el acompañamiento del Fondo de las Mujeres del Sur, con el cual hemos podido llevar adelante un montón de acciones que no hubiésemos podido de otra manera. En este caso, una de esas acciones fue poder tramitar, gestionar y obtener la personería jurídica, que para una organización travesti trans y manejada por personas travesti trans es muy difícil de lograr, porque no tenemos los medios económicos para poder acceder a este tipo de trámites.

LMM - ¿Qué tipo de actividades tienen planificado realizar en este año?

IA - Nuestra tarea en esta nueva etapa es dar talleres de formación e información, para que nuestra población pueda estar empoderada; tener conocimiento sobre las leyes que nos protegen, y que con ese conocimiento podamos defendernos y no tengamos que ser hablades, porque siempre se nos habla, se nos escribe, se nos interpreta, y estos talleres vienen a dar el conocimiento y el saber para que puedan hablar elles y que dejemos de ser interpretades.

LNM - ¿Qué necesidades detectan en el colectivo travesti trans y qué derechos son los más urgentes por cumplir?

IA - Las necesidades que detectamos en la población es lo laboral, que es lo más necesario y urgente. Necesitamos el acceso al trabajo, y estamos enfocades para que se pueda aplicar el cupo trans y travesti. Entendemos que no hay políticas públicas para la población travesti trans. Lo que existe son pequeños programas de contención momentánea, pero no hay políticas públicas que lleven adelante un inserción real para la población trans travesti. Y aunque tenemos dos leyes, una la de cupo laboral y la de inclusión laboral, ninguna de estas dos conquistas puede ser aún traducida a derechos.

