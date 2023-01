Celac: Petro llamó a pasar "de retórica a realidad" la integración latinoamericana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a sus pares a pasar de la retórica de la integración latinoamericana a la realidad y propuso una red de energías limpias regional, al hablar en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra en Buenos Aires.

"Hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente. Y yo creo que esa historia tiene que cambiar. De la retórica tenemos que pasar a la realidad", señaló ante los jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los 33 países que forman el mecanismo regional.

El mandatario colombiano consideró que esta integración no funcionó durante la pandemia de Covid-19: "No fuimos capaces de afrontar como región uno de los mayores desafíos contra la vida humana reciente. No nos integramos, no respondimos colectivamente".

Por eso, Petro dijo que la Celac tiene que encontrar proyectos que ayuden a esa unión y mencionó uno en concreto, en el marco de la crisis climática que enfrenta el mundo, que sería una red de energías limpias "desde el sur de la Patagonia hasta la Alaska".

"Sudamérica es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo", apuntó.

"Si nos unimos, podría otorgar tanta energía a esa red eléctrica que no solamente seríamos excedentarios en la generación de energías limpias para nuestras propias sociedades, sino que podríamos ser un motor para ayudar a las fuerzas progresistas de los Estados Unidos y el Canadá a cambiar su propia matriz de energía eléctrica", consideró.

A la vez, dijo que las Américas no sólo tienen que exportar litio en bruto y "otros materiales energéticos que son limpios", sino que hay que industrializar.

"Se trata de que las energías limpias inician el proceso de industrialización de América del Sur, Se trata que la industrialización, al lado del conocimiento, sea la marca que deja el nuevo progresismo latinoamericano para el futuro", añadió.

El presidente colombiano instó a su vez a fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y propuso ampliarlo a los derechos ambientales y de las mujeres.

"¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del Sistema Interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el Tratado (Americano de Derechos Humanos)? ¿Por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa?", señaló, en una clara referencia al destituido y encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo.

"Es hora de que el Sistema Interamericano, puesto al orden del siglo XXI, permita que aquí haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente", apuntó.

Por eso, dijo que en América Latina "no tiene que haber un solo preso político".

"No es sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución", agregó.

La presidenta de Honduras reivindicó la importancia de la Celac ante el "fracaso" de la OEA

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reivindicó la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ante el momento crítico que vive la región por el presunto "fracaso" de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al intervenir en la VII Cumbre de la Celac que se celebra en Buenos Aires, la mandataria dijo: "Asisto a este foro con gran esperanza en un momento crítico para nuestra región: frente al fracaso de la OEA, hoy la Celac es más necesaria que nunca" y abogó por la unidad para blindar a la región de un ataque del "neofascismo".

Según Castro, ese "neofascismo" pretende imponer los intereses de las grandes potencias económicas a los pueblos latinoamericanos y caribeños, y cuestionó el auténtico compromiso de la derecha con el desarrollo regional.

"La derecha no descansa; cínicamente hablan de desarrollo y planifican golpes de estado; a través de su maquinaria mediática, el boicot económico y la persecución política, el lawfare, mantienen una agresión permanente contra nuestros pueblos", expresó la jefa del Estado hondureño.

Castro responsabilizó a esa derecha del "despojo" de los recursos naturales y del "deterioro acelerado" del medio ambiente y el cambio climático, y afirmó que el neoliberalismo solo deja a su paso "pobreza, hambre y miseria".

