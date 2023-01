Humor y sexo: la fórmula teatral que es tendencia esta temporada

El sexo y el humor vienen instalándose como nunca en la cartelera teatral cordobesa, casi como un género propio. No encuadra con el teatro de revistas, en especial la clásica de los años ´70 u ´80, donde abundaban chistes basados en consignas machistas o el despliegue de los cuerpos semidesnudos, con plumas y concheros. Tampoco en la comedia picaresca, donde se abrían y cerraban puertas y la tensión estaba dada en que la novia y la esposa del protagonista se cruzaran entre sí.

El espectáculo teatral basado en el sexo y el humor evolucionó para dar claros mensajes al espectador. El mediático director José María Muscari fue el primero en romper con mitos, con su espectáculo “Sex”. El show multisensorial entremezcla coreografías, música, monólogos que no escatiman en información explícita, y especialmente irradia y contagia sensualidad.

“El erotismo pasa más por darle rienda libre a la imaginación que por la exposición tan directa del cuerpo. Lo que quiero decir es que, más que de la desnudez física, de lo que habla Sex es de poder jugar con el erotismo que nace de cada uno, usando sus propias herramientas de seducción”, explica Iliana Calabró, protagonista de Sex Recargado junto a Juan Palomino en el Teatro Melos, de Villa Carlos Paz.

En Sex Recargado todo está cuidadosamente coreografiado y puesto a disposición del público. Sus artistas caminan e interactúan todo el tiempo. “Ves espectadores que entran con inhibiciones y prejuicios a la sala del teatro, pero a lo largo de la obra se sueltan. Ves que se permiten cosas que antes quizás ni se las hubieran imaginado, y entran en este juego escénico que propone Sex, que todo el tiempo está rompiendo la cuarta pared”, asegura Calabró.

Una temática silenciada

En “Sexo a gusto, en temporada”, Carla Dogliani desde su personaje “La Bicho” dialoga con la doctora Eugenia Bazán Quiroga, en una versión renovada del show humorístico que invita a reflexionar sobre aquello “de lo cual no se habla”.

De la mano de Enjoy Producciones, y con funciones en la ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Santa Rosa de Calamuchita, Embalse y La Falda, el show abre una suerte de “consultorio” con tonada bien cordobesa, donde La Bicho y la sexóloga responden las inquietudes que el público les hace llegar en forma anónima, generando un espacio de intercambio y complicidad.

Apto para mayores de 18 años, los espectadores eligen de qué temas van a hablar, y cada show es distinto. La educación sexual integral y la medicina ocupan el centro de la escena. “Es un espectáculo distinto, en el que tocamos una temática muy silenciada. Así como se está hablando mucho, también hay mucho que aún no se sabe del todo”, señala Dogliani.

Carlota, confundida y abrumada

La tercera obra que se suma a esta lista es “Carlota Cachonda”. Este show se centra en un personaje, Carlota, que llega a los 45 años dándose cuenta de que, de sexo y relaciones, no sabe nada. Confundida y abrumada, pero nunca abatida, está decidida a disfrutar de la vida al máximo. Y por eso convoca a su amiga sexóloga para, juntas, fusionar el humor con coreografías sensuales y echar por tierra “todos los prejuicios sobre nuestros cuerpos, para descubrirnos y entregarnos al placer”.

Diego Torres Silvera, un actor oriundo de Río Cuarto, es “Carlota Light”. Se trata de un personaje que interpreta hace 19 años y que viene cosechando aplausos del público en cada función en la Sala 2 del Teatro Holiday esta temporada.

“Creo que el humor sobre el sexo fue subestimado durante mucho tiempo, porque se lo tomaba como la burla o para lo burdo. Pero en este caso buscamos fusionar las dos cosas con altura. La gente se va riendo, va aprendiendo y se va deconstruyendo”, asegura Torres Silvera.

El actor cordobés comenta que los chistes efímeros quedaron atrás y hoy los espectáculos deben aggiornarse a una era llena de cambios. “El poder adaptarse está bueno y es válido. Hay varios espectáculos que hablan de sexo, en especial luego de la pandemia. Se generó como cierta tendencia de poner sexólogas arriba del escenario”, cuenta. Aunque en esto, es inevitable recordar a uno de los precursores de esta movida: mucho antes del Covid, fue Jey Mammon con su personaje “Estelita” junto a Alessandra Rampolla.

“Lo que tiene ´Carlota Cachonda´ es que en esa conversación con la sexóloga Alejandra Ayen no cae en la charla más común, que es hablar del juguete sexual o de lo fálico. No queríamos hacer lo mismo que veníamos viendo”, explica.

Sobre su personaje, el actor es muy preciso: “Carlota es una catarsis de haberme criado en una familia repleta de mujeres. Tres cuñadas cuyos maridos trabajaban en el campo y se iban por meses para la cosecha; cuatro hermanas y trece primas mujeres. Crecí escuchando sobre la menstruación, la menopausia, sobre la mujer que espera, que sueña, la que tiene miedo, la que tiene un atraso, la que no sabe si está embarazada o tiene un cálculo en la vesícula. Carlota es una mezcla de todas esas mujeres, que hoy se encuentra con 45 años y ante una nueva realidad. Hoy le dicen que tiene que chapar, que tiene que usar Tinder y ella no logra comprender esas nuevas formas de ´levante´. Básicamente porque no sabe nada de sexo: creció censurada… La gente explota de risa cuando cuenta que su madre la encontró de chica queriéndose explorar y le gritó: ´Sacate la mano de ahí, cochina´. Desde entonces nunca más se tocó. Creció traumada. Forma parte de esa generación que más que educación sexual, recibió una edu-castración sexual. Y este espectáculo contribuye a deconstruir eso”, asegura Diego Torres Silvera.

Cada uno de estos espectáculos proponen un nuevo mensaje sobre la sexualidad, para repensarla en clave de humor, y sonreír.

