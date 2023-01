Fernández dijo que "cumplió con su palabra" y apuntó contra Mauricio Macri

"Yo no les prometí la revolución de la alegría", ironizó Alberto Fernández.

Foto: Télam

El presidente Alberto Fernández reconoció este viernes que le "duele" escuchar al ex mandatario Mauricio Macri decir que su palabra "pierde valor" y criticó al dirigente del PRO por haber prometido pobreza cero y terminar su mandato con "un montón de gente hambrienta".

"Cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra pierde valor, a mí me duele. La verdad es que aquello a lo que me comprometí a hacer lo cumplí. El que dijo que iba a ser pobreza cero y dejó el país con mayor desempleo y con un montón de gente hambrienta se llamó Macri", apuntó Fernández.

Al entregar 178 viviendas ubicadas en el Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz, en el barrio porteño de Pompeya, el jefe de Estado recordó: "Yo no les prometí la revolución de la alegría. El que les prometió la revolución de la alegría cerró 23 mil Pymes".

"Yo no miento, yo hago, porque los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar, Macri", disparó Fernández en un encendido discurso con tono electoral.

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó: "Yo le asigno mucho valor a la palabra. Me debo haber equivocado muchas veces, pero siempre me equivoqué honestamente. No tengo ningún familiar mío que se enriqueció porque yo sea Presidente".

Fuente: NA