Primera Nacional 2023: la AFA sorteó el fixture del torneo

El clásico entre All Boys y Nueva Chicago será el partido más destacado de la jornada inaugural del campeonato de la Primera Nacional 2023, la segunda división del fútbol argentino, según determinó el sorteo realizado este jueves al mediodía en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El encuentro contó con la presencia del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, que confirmó que el campeonato iniciará en febrero. Estuvo acompañado por Marcelo Achile (vice de la Asociación y presidente de la Divisional), Pablo Toviggino (tesorero) y Sergio Gianturco (secretario de la Divisional).

El partido entre el "Albo" y el "Torito" de Mataderos será válido por la Zona A, que contará con un total de 19 equipos, con ocho encuentros y un equipo libre por fecha.

El resto de los partidos de la primera jornada de la Zona A serán los siguientes: Alvarado (Mar del Plata)-San Martín de San Juan; Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Defensores Unidos (Zárate); Patronato (Paraná)-Guillermo Brown (Puerto Madryn); Güemes (Santiago del Estero)-Agropecuario; Deportivo Morón- Almagro; Almirante Brown-San Telmo; Defensores de Belgrano-Temperley; y Estudiantes de Río Cuarto-San Martín (Tucumán). Flandria será el primer equipo en tener fecha libre.

La primera fecha de la Zona B, que tendrá 18 equipos, quedó de la siguiente manera: Aldosivi (Mar del Plata)-Independiente Rivadavia (Mendoza); Deportivo Maipú (Mendoza)-Chaco For Ever; Villa Dálmine-Mitre (Santiago del Estero); Deportivo Madryn-Chacarita; Atlético Rafaela-Tristán Suárez; Estudiantes (Buenos Aires)-Atlanta; Brown (Adrogué)-Racing (Córdoba); Quilmes-Deportivo Riestra; y Gimnasia y Esgrima (Jujuy)-Ferro.

La Zona A empezará el 3 de febrero, debido a que cuenta con un equipo más, y la B lo hará una semana después.

Cómo se jugará la Primera Nacional 2023

Los 37 conjuntos estarán divididos en dos zonas -una de 18 y la otra de 19-. Se jugarán partidos de ida y vuelta, y no habrá fecha de clásicos o encuentros interzonales, por lo que los cuadros de la misma ciudad no compartirán grupo, al igual que no lo harán Aldosivi y Patronato, recientemente descendidos de la máxima categoría del fútbol argentino.

Cómo se definirán los ascensos y los descensos

Los primeros de cada zona se enfrentarán en un partido que determinará al primer ascendido. El mismo se jugaría a fines de octubre. Por otro lado, del segundo al octavo de cada grupo jugarán un reducido, cuya primera fase será a encuentro único, mientras que, a partir de la ronda siguiente, cuando se sume el perdedor del primer ascenso, será a ida y vuelta. En cuanto a los descensos, quienes perderán la categoría serán los últimos de cada zona.