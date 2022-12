Brenda Agüero afirmó: "El fiscal (Raúl Garzón) está empecinado conmigo"

"Cuando me va a leer las pruebas, no tiene ninguna en contra de mí" (Agüero sobre Garzón).

"Cuando me va a leer las pruebas, no tiene ninguna en contra de mí" (Agüero sobre Garzón). Foto: gentileza

En una entrevista periodística, la enfermera Brenda Agüero, única detenida por el fallecimiento de bebés nacidos sanos entre marzo y junio de este año en el Hospital Materno Neonatal, reiteró que es inocente y apuntó contra un colega por los hechos que se le imputan.

Agüero está detenida en la cárcel de mujeres de Bouwer desde el 20 de agosto pasado y comparte pabellón común con otras reclusas. Está imputada por el homicidio de cinco bebés y la tentativa de homicidio de otros ocho, en una causa que investiga el fiscal Raúl Garzón.

Días atrás, el juez de Control Juan Manuel Fernández López confirmó la prisión preventiva a Agüero que podría ser condenada a prisión perpetua si es hallada culpable en este juicio.

"El fiscal está empecinado conmigo"

En el inicio de la entrevista que concedió desde el complejo carcelario a Cadena 3, Brenda Agüero aclaró que trabajaba en Obstetricia y que en sus labores ella no se vinculaba con los bebés, sino con las madres. "Las mujeres, en sus testimonios, dicen que a los bebés los pierden de vista en el momento del parto. También declaran que en el parto el bebé nace bien y que cuando se lo dan cambiado, están con manchas y pinchazos", repasó Agüero, sobre los testimonios que constan en la causa.

La enfermera apuntó contra "una persona que coincide en todos los partos", que sería un enfermero, y a quien no se está vislumbrando en la causa como posible responsable de los crímenes de los bebés nacidos sanos.

Sobre las declaraciones de otras y otros trabajadores del nosocomio, manifestó: "Sé que una vez que a mí me detuvieron, mis compañeros dijeron cosas horribles, pero fue después de que me detuvieron. Antes no declararon".

Sobre Raúl Garzón, en tanto, sentenció: "El fiscal está empecinado conmigo. Yo se lo dije el 13 de diciembre, cuando fui a declarar. Todo el tiempo le dije que a mí me tiene detenida injustamente, porque cuando me va a leer las pruebas, no tiene ninguna en contra de mí. Lo único que tiene es que yo estuve en el Hospital, nada más. Yo trabajaba en el Hospital en la parte de Obstetricia, estaba con las mamás, no con los bebés".

Agüero reconoció en la entrevista que manipulaba jeringas, pero aclaró que no para utilizarlas en bebés, sino para aplicar calmantes o medicaciones a madres, en caso de presentarse dolores. Tomó distancia, sin embargo, respecto del potasio, que sería la sustancia que se les aplicó a los bebés fallecidos y a quienes sobrevivieron.

"El compañero que yo te mencioné, que estaba en todos los partos, cuando declaró, dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en urgencias. A eso él no lo debería saber. Hay autopsias que dicen que a los bebés les dieron potasio elevado. Cuando a mí me leen los hechos, en algunos de los bebés fallecidos no especifican que sea potasio, porque lo único que dicen es que se pudo haber administrado potasio o alguna otra sustancia, pero no especifica".

Finalmente, dijo no dudar de que la muerte de los bebés del Neonatal fue intencional, que las autoridades jerárquicas del Hospital e incluso la delegada en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) no hicieron lo suficiente. Subrayó incluso que "cuando empezaron a pasar 'cosas raras' con los bebés", ella personalmente e avisó a Viviana Martínez, la delegada gremial, a quien acusa de tampoco haber reaccionado.

