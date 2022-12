Fernández: "Mi principal tarea es mantener la unidad del Frente de Todos"

El presidente Alberto Fernández ratificó que su "principal tarea" es "mantener la unidad" del Frente de Todos (FdT) y aseguró que el candidato presidencial de la coalición oficialista para las elecciones el 2023 será el que "esté en las mejores condiciones como para competir".

En declaraciones radiales, sobre las candidaturas, manifestó: "Si soy yo, seré yo, y, si es otro, lo apoyaré encantando porque la misión es garantizar que la Argentina no vuelva al pasado".

En este sentido, Alberto Fernández señaló que "hay miradas distintas" en el FdT y "hay que resolverlas a través de una PASO, que son una excelente herramienta para resolver eso".

"Me voy a poner al frente de organizar esto porque soy el presidente del PJ y de la Nación, y mi propósito es que la Argentina mire para el futuro y no para el pasado", remarcó el jefe de Estado.

Con respecto al diálogo que mantiene con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández contó que "cruzamos mensajes después de la sentencia" judicial del caso 'Vialidad' el pasado 6 de diciembre.

En ese sentido, el jefe de Estado dijo que con la vicepresidenta y todo el FDT están "trabajando" y que todos en en el espacio "queremos lo mismo".

"Por encima de cualquier diferencia, tenemos el mismo objetivo que es sacar de la postergación a los que están postergados y en eso no tenemos ninguna diferencia", concluyó Alberto Fernández.

Festejo mundialista

Sobre la celebración que se suscitó en la víspera por la llegada de la Selección Argentina de fútbol masculino, que el domingo conquistó en Qatar la tercera Copa del Mundo para el país, Fernández dijo: "Fue una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina".

Asimismo, tomó distancia de la polémica sobre la eventual visita a la Casa Rosada que el plantel campeón podría haber realizado y que finalmente no ocurrió, el presidente cuestionó a quienes buscan politizar la situación o tratar de apropiarse de esta conquista deportiva.

Empero, reconoció que existió la invitación por parte de su Gobierno para que el plantel llegase por la Casa Rosada: "Lo que quería simplemente era que (ellos) vieran y recibieran la alegría del pueblo y se reconfortaran con el cariño y eso lo logré. Esa es mi alegría. Para ver o hablar con Messi o Scaloni habrá tiempo, pero ahora el tiempo es de ellos".

Subrayó que ellos "eligieron otra cosa y es muy respetable" y le restó importancia a las derivas políticas de esto: "No le asigno ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno. En lo personal, si tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela. El homenajeado no era el Presidente, sino los jugadores; así lo interprete siempre".

Milagro Sala

Otro tema que atravesó la entrevista fue el de la dirigente social Milagro Sala, detenida hace más de seis años, y la posibilidad de que Fernández implemente un indulto: "Tengo la convicción que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible. La solución no pasa por un indulto porque la Constitución me prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo podría hacerlo en fallos dictados en jurisdicciones federales".

Fuente: Télam

