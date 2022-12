Julián Álvarez, tras la goleada a Croacia: "Hicimos un gran partido"

El delantero cordobés Julián Alvarez, autor de dos de los tres tantos con los que Argentina goleó a Croacia por 3 a 0 y se clasificó a la final del Mundial de Qatar 2022, consideró que el equipo hizo "un gran partido” y deseó que en su pueblo natal de Calchín y en todo el país “estén festejando como locos”.

En charla con los medios, el delantero del club Manchester City, de Inglaterra, se mostró contento “en lo personal y por el grupo". "Hicimos un gran partido y estamos en la final. Ahora a descansar para esperar el gran partido del domingo”, añadió.

Sobre su primer gol, el exdelantero de River Plate relató que “la agarré, vi que varios compañeros se cruzaron, me venía picando mal pero me fue quedando para seguir y convertir y me fue quedando para convertir”.

Sobre los festejos del pueblo argentino, Alvarez indicó que “ojalá en Calchin estén todos festejando como locos, al igual que en todo el país. Estamos contentos por lo que logramos hasta ahora, pero esto sigue hasta el final”.

De Paul: "Para muchos es el día más feliz de su vida"

Por su parte, el volante del seleccionado argentino Rodrigo de Paul consideró que "para mucha gente hoy es el día más feliz de su vida" y mostró su orgullo "por provocar algo así".

"Es un orgullo generar esto, es muy lindo provocar esta alegría. Para mucha gente hoy es el día más feliz de su vida y eso desde acá nosotros lo sentimos, es hermoso", dijo De Paul.

"Es un placer formar parte de este grupo. Todavía no caigo que estamos en la final del mundo", agregó.

El mediocampista de Atlético de Madrid coincidió con el capitán, Lionel Messi, y dijo: "Empezamos con un golpe duro como fue la derrota con Arabia Saudita, pero sentíamos que podíamos".

"Este equipo dio muestras de lo que es capaz. Después de ese mal debut todos los partidos fueron finales y los fuimos sacando adelante con nuestra fuerza y nuestra convicción", analizó.

Finalmente mostró su alegría por la presencia del volante Giovani Lo Celso, quien se perdió el Mundial por una lesión.

"Es uno de los jugadores más importantes del plantel y también fue un golpe duro que se quedara afuera. Es mi hermano. Hoy por suerte pudo venir, estar con nosotros, acompañarnos y sentirse parte, porque está claro que es parte de todo esto", dijo.

"Estar en una final de Mundial es lo más lindo que nos puede pasar y esto es para toda la gente. Nos sentimos acompañados, sentimos el apoyo tanto de los que están acá como de los que nos envían su aliento desde cualquier parte del mundo, y ojalá que se sientan representados por este equipo y este grupo", concluyó.

"Fuimos justos ganadores", aseguró Cristian "Cuti" Romero

El zaguero cordobés Cristian "Cuti" Romero aseguró que la selección argentina de fútbol fue una “justa ganadora” de la semifinal.

En charla con la prensa, el defensor del Tottenham de Inglaterra dijo que el grupo esta “contento porque se hizo un gran partido". "Fuimos justos ganadores, ganamos con comodidad, supimos resolver el partido con gran comodidad”, añadió.

"Todavía no caigo, no me puse a pensarlo, donde estoy parado, la verdad que cuando llegue al hotel seguramente se me caerá una lágrima”, dijo Romero, surgido en Belgrano de Córdoba.

“Pasé cinco años en la Selección, pasé cosas hermosas con estos compañeros. Ahora llegamos a la final, jugando bárbaro, es tremenda la alegría que tenemos. Espero que la gente lo esté disfrutando”, completó.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: