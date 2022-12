En Córdoba no aumentan los contagios, pero preocupa el ritmo de vacunación

En las últimas tres semanas, los contagios de coronavirus vienen creciendo en el país, según informó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Es un aumento leve y todavía no predomina sobre otros virus respiratorios. En Córdoba, aún no hay un crecimiento de los casos de Covid-19 pero si hay alerta por la lentitud en la vacunación. Según reportes epidemiológicos nacionales, en la provincia, entre la última semana de octubre y el mes de noviembre se mantiene un promedio de 328 casos cada siete días.

“Nosotros no observamos ese aumento como se observa en el país. Cuando acomodamos en la curva real no estamos viendo un incremento de casos, sino un mantenimiento en lo de las últimas semanas. Siempre estamos por atrás de CABA y provincia de Buenos Aires que están registrando este aumento”, dijo a La Nueva Mañana la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Laura López. Y agregó: “Tenemos que mantenernos en vigilancia y en alerta. Tenemos que seguir vigilando y expectantes para que ese incremento de casos no sea exponencial y no se mantenga en el tiempo”.

De este modo, desde la Provincia hacen foco en la vigilancia epidemiológica, en los internados con factores de riesgo y en los fallecidos. En las últimas cuatro semanas hubo entre tres y seis casos internados, y el 100% eran personas mayores de edad que no habían completado el esquema de vacunación. Al respecto, el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz, expresó: “Esto no presiona el sistema de internación. No hay un aumento importante de los ingresos por Covid y muchos menos hay ocupación de camas críticas”, dijo.

La mitad de adultos de 18 a 49 años tiene el primer refuerzo, y el 10% el segundo

En Córdoba, según datos sobre coberturas de vacunas brindados por el Ministerio de Salud, sólo el 49,6% de adultos de 18 a 49 años se aplicó el primer refuerzo, habilitado desde enero. Y sólo el 9,7% de esta franja etaria se aplicó el segundo refuerzo, habilitado desde mediados de año.

La cobertura de vacunas aumenta en adultos de 50 a 69 años, donde el 72,5% tiene aplicado el primer refuerzo, pero sólo el 26,9% se aplicó el segundo. Para personas mayores de 70 años, y con factores de riesgo, la aplicación del primer refuerzo asciende al 74,4% pero disminuye en el segundo refuerzo con 34,7%. Las coberturas del tercer refuerzo son mínimas y no superan el 2% entre los adultos cordobeses de 18 a 100 años.

Los equipos de salud recomiendan vacunarse “lo antes posible” luego de pasados cuatro meses desde la última colocación, y convocan especialmente, a grupos de riesgo. Desde la Provincia, López dijo que la vacunación depende “de la responsabilidad social” y que ha disminuido debido a la “baja percepción de riesgo en la última ola, donde hubo muchos casos y poca internación. Eso hace que la población no perciba esta patología como un riesgo”.

En la misma línea, Díaz mencionó “el cansancio de la gente” y “la falsa seguridad que se ha transmitido, incluso de algunos profesionales, de que las últimas variantes eran más buenitas y producían enfermedades leves y no es así. Hay un antes y un después de la vacuna”. López afirmó: “Si hemos tenido un pico en diciembre del año pasado, con la cantidad de casos que hubo y no saturó el sistema sanitario es porque tuvimos la vacuna. No es una enfermedad más leve, es el mismo virus que va mutando y si tenemos más personas vacunadas, evitamos esto”.

Pese a esta situación, López aseguró que hay un aumento en las consultas y demandas en los vacunatorios provinciales. La secretaria de Prevención y Atención en Salud Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba, Liliana Montero, también afirmó que “el dar accesibilidad a la vacuna para que la ciudadanía pueda completar sus esquemas es central. A medida que van pasando las distintas dosis vamos viendo que el nivel de cobertura ha bajado. La vacunación no solo es un acto de cuidado individual, sino de cuidado colectivo”.

No analizan nuevas restricciones, pero piensan en el verano

Vizzotti recomendó el uso de barbijos para personas de riesgo y en espacios con poca ventilación, pero descartó nuevas restricciones. En este sentido, Díaz también recomendó el uso del barbijo para “personas que tienen síntomas respiratorios y deben salir de su domicilio” pero dijo que las medidas son dinámicas y “hay que estar alertas”.

De cara a la temporada turística, y al mayor movimiento de viajeros, desde el Gobierno provincial piensan en un fortalecimiento de la vigilancia. “Se pondrá foco en la zona turística de Calamuchita, Punilla y San Javier, con vigilancia dentro de los centros de salud. Por el momento no estamos evaluando hacer centros de testeos masivos, porque la vigilancia está enfocada en los grupos de riesgo y los grupos de riesgo necesitan una atención clínica”, explicaron.

Sobre los cordobeses que viajaron al exterior, el director del Hospital Rawson adelantó que debido al brote en Brasil y quienes han ido al Mundial “va a haber circulación viral”. López también aseguró que “va a haber alta transmisibilidad, porque son mutaciones de la misma variante Ómicron que busca sobrevivir”.

En la provincia de Córdoba hay 800 vacunatorios y farmacias que aplican. La quinta dosis está habilitada para todos los grupos etarios. En la ciudad, funciona de 10 a 22 el vacunatorio en el ex Registro Civil de avenida Colón. Recomiendan que toda persona que tenga síntomas respiratorios consulte en un centro de salud para testearse para Covid y otros virus.

