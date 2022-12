Los diputados Carro, Estévez y Fernández se pronunciaron sobre el fallo

Pablo Carro sostuvo en declaraciones a La Nueva Mañana que se trató de “una causa claramente armada”. Y se refirió a la imposibilidad de considerar la asociación ilícita por parte del Tribunal. “La única manera de que poder probar que la obra pública que se hacía en una provincia tuviera que ver con la presidenta era con la figura de asociación ilícita. Pero eso no está en la sentencia, se dice defraudación del Estado en el fallo. O sea que hay que incumplir como funcionario público, pero a todo esto no eran sus deberes, porque a partir de la reforma constitucional del 94, eso es responsabilidad del Jefe de Gabinete”.

En tanto, la diputada Gabriela Estévez dijo sobre el veredicto conocido este martes que “la derecha está cebada”. Y amplió: “Cuando digo la derecha, no me refiero a su pata política. A esos hoy los usan y mañana los tiran. Me refiero al poder real, a los que no van a elecciones, me refiero al poder económico, mediático y judicial. Las filtraciones (de chats) difundidas y la infame sentencia dada a conocer hoy demuestran lo que venimos denunciando hace años: son una mafia, actúan como una mafia y están dispuestos a todo como una mafia”.

Por su parte, Eduardo Fernández consideró al fallo del Tribunal Oral Federal 2 como “una vergüenza”. Y agregó que “la maquinaria del poder real activa nuevamente la proscripción en nuestro país”. Y mencionó el escándalo de la reunión de jueces, empresarios, funcionarios porteños y ex agentes de inteligencia en Lago Escondido, en la mansión de Joe Lewis. “Aún expuestas ante la opinión pública las maniobras corruptas de jueces, fiscales y empresarios, de la manera más evidente, caricaturizan a la justicia atacando directamente a la líder política que se atrevió a ponerles un freno mientras gobernó los destinos de nuestro país”, amplió el legislador nacional.

Carro también abordó lo que considera “el mensaje” que brinda el veredicto conocido este martes. “No se está enjuiciando a una persona, sino a una política de Estado, a una idea, que no está atada a los intereses de los empresarios. Cristina no cedió a los fondos buitres ni a las corporaciones locales. Entonces, el fallo apunta al disciplinamiento del resto. ¿Quién se anima a poner una firma cuando estamos presos de esos poderes?”

“Y después el contexto: se conocieron chats escandalosos donde jueces, funcionarios de (Horacio) Rodríguez Larreta y empresarios de Clarín yéndose de joda a Lago Escondida que lo tenemos privatizado a favor de un inglés. Ahí está todo al desnudo, sin embargo, pareciera que todo eso no existe”, enfatizó Pablo Carro.

Carro agregó, sobre el anuncio de la vicepresidenta respecto a su candidatura: “Su decisión de ser candidata o no hoy resulta secundario: nos están diciendo que con la democracia se puede hacer cualquier cosa, menos ir contra los intereses de los poderosos del país. Venimos de un endeudamiento del macrismo de 45 mil millones de dólares que no sabemos adónde fueron a parar, mayor defraudación al Estado no hay”.

Y concluyó recordando lo que significó el período de gobierno de Cambiemos, “con los negocios privados y la persecución judicial a líderes populares como Cristina, por lo que representa en términos de sueños y esperanzas para una parte importante de nuestro pueblo y que se intenta con todo esto reventar, o como dijo ella, presa o muerta”.

Noticia relacionada