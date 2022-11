"Una no hace justicia si no dice las cosas que están mal, pero tampoco es justo si no dice aquello que está bien".

"Una no hace justicia si no dice las cosas que están mal, pero tampoco es justo si no dice aquello que está bien". Foto: gentileza Página 12

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, destacó el aumento de las exportaciones registrado en octubre, así como el superávit comercial de u$s 1.827 millones que "nos ayuda por el lado de las reservas" internacionales del Banco Central, en tanto representa el ingreso de divisas genuinas.

Todesca Bocco remarcó la necesidad de "fortalecer las reservas" y aseguró que le consta que en el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, "están siempre mirando cuáles son las alternativas" para conseguirlo y para que "podamos seguir creciendo".

En ese sentido, remarcó que la economía del país "esta año va a crecer arriba del 4% y eso es mucho en este contexto internacional", y además puso de relieve que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) "subió el pronóstico de crecimiento para la Argentina y lo bajó para el resto del mundo".

También sostuvo que "tenemos problemas, todos los conocemos, pero tampoco es cierto que está todo mal, de hecho hay un montón de números que son impresionantes".

"Una no hace justicia si no dice las cosas que están mal, pero tampoco es justo si no dice aquello que está bien, y no sólo decirlo en términos de reconocimiento al gobierno, ese no es el punto, sino ver qué políticas nos han dado resultado", añadió.

Al respecto, Todesca Bocco indicó que "hoy tenemos la tasa de inversión en términos del PIB más alta desde 1993, del 22,3%", y que detrás de ese número está "la suma de un montón de personas que todos los días producen más, exportan, contratan trabajadores y trabajadoras".

En el análisis del informe de Intercambio Comercial que dio a conocer ayer el Indec, precisó que en octubre "comparado con el mismo mes del año pasado crecieron un 15% las exportaciones" alcanzando los US$ 7.901 millones, con un incremento del 8% en las cantidades y, dentro de ellas, "las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) vienen creciendo al 15,5%".

En cuanto a las importaciones, consideró que los u$s 6.074 millones son "un número razonable para la economía argentina cuando está creciendo", y los contrastó con el desempeño en invierno cuando "habíamos tenido una suba muy importante, explicada en más del 60% por el aumento de precios y de cantidades importadas de combustibles".

"Eso ya se aplacó y entonces este mes ya tenemos un saldo positivo de u$s 1.800 millones, que obviamente nos ayuda por el lado de las reservas", resaltó.

Por último, pidió a exportadores potenciales del interior que "se contacten con sus gobiernos provinciales, con sus institutos de exportación, que nosotros lo hacemos a través de ellos" a través de la Agencia Argentina de Comercio Internacional e Inversiones y "un montón de programas para ayudar a las pymes a exportar", entre los que destacó al "Desafío Exportador".

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: