Qatar 2022: quiénes juegan este lunes, horarios y dónde ver los partidos por TV

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 continúa este lunes -feriado en Argentina- con tres encuentros de los Grupos A y B. En el partido inaugural de este domingo Ecuador, le batió al anfitrión Qatar 2 a 0 ante los ojos del mundo tras la fiesta inaugural.

Durante este lunes, se enfrentan a las 10 (hora argentina), Inglaterra vs. Irán, del grupo B. Luego, a las 13, Senegal vs. Países Bajos, por el grupo B. Y el último partido de la jornada lo protagonizarán a las 16 Estados Unidos vs. Gales, por el grupo B.

Inglaterra comienza su ilusión mundialista ante Irán

El seleccionado inglés de fútbol pondrá este lunes en marcha su ilusión en el Mundial Qatar 2022 cuando enfrente a Irán, por el Grupo B.

El partido se jugará en el Estadio Internacional Jalifa, desde las 10 (hora argentina), será controlado por el brasileño Raphael Claus y televisado por DirecTV y TyC Sports.

Inglaterra, considerada por el crack rosarino Lionel Messi como una de las candidatas en la Copa del Mundo, buscará dar un primer paso exitoso en la zona que también comparte con Estados Unidos y Gales.

Los "Leones", quintos en el ranking FIFA, intentarán mejorar su rendimiento en Rusia 2018 donde fueron eliminados en semifinales por Croacia y terminaron cuartos, tras la derrota con Bélgica (2-0).

Hace cuatro años, el delantero Harry Kane fue el máximo goleador (6) y sin dudas es la carta más importante del equipo inglés que ostenta un único título, obtenido en su rol de país organizador en 1966.

Irán, de la mano del experimentado seleccionador portugués Carlos Queiroz, quiere dar la sorpresa en el debut.

El ganador de la Copa de Asia en tres ocasiones y número 20 del escalafón FIFA se clasificó sin inconvenientes y su gran objetivo en Qatar 2022 es el pase a los octavos de final.

Inglaterra e Irán se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo.

Senegal y Países Bajos arrancan el Mundial con ausencias

Los seleccionados de Senegal y Países Bajos se enfrentarán este lunes por la primera fecha del Grupo A de la Copa del Mundo 2022, en un duelo que encerrará ausencias de jugadores clave, pero que promete buen nivel de juego a partir de propuestas ofensivas de ambos entrenadores.

El encuentro se desarrollará desde las 13 de la Argentina (19.00 hora qatarí) en el estadio Al Bayt, de la localidad de Jor, vecina a Doha. Televisarán en directo la TV Pública y DirecTV Sports.

El brasileño Wilton Sampaio, de 40 años, es el árbitro designado por la FIFA para controlar las acciones. Sus compatriotas Bruno Boschilia y Bruno Pires lo asistirán en las bandas. Mientras que los argentinos Diego Bonfá, Mauro Vigliano y Ezequiel Brailovsky participarán del equipo VAR, donde estará a cargo el colombiano Nicolás Gallo.

La zona inició la actividad durante la jornada de este domingo con la victoria del Ecuador del santafesino Gustavo Alfaro sobre el anfitrión Qatar por 2-0, en el partido inaugural.

Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones, lamentará por todo el certamen la desafectación de su estrella, Sadio Mané, quien juega en el Bayern Múnich, afectado por una importante lesión en el tobillo derecho.

Por el lado neerlandés la notoria ausencia es la de Memphis Depay (Barcelona), quien no se recuperó completamente de una molestia en los isquiotibiales y no estará a disposición del DT Louis van Gaal.

EE.UU. y Gales van por un debut exitoso en Qatar 2022

Los seleccionados de Estados Unidos y Gales se enfrentarán este lunes por el Grupo B del Mundial de Qatar 2022.

El encuentro se jugará en el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, a partir de las 16 hora argentina, será controlado por el qatarí Abdulrahman Al Jassim y televisado por DirecTV y TyC Sports.

Estados Unidos regresa a una Copa del Mundo tras su ausencia en Rusia 2018 y será su 11ra. participación.

Gales concretó una clasificación histórica para Qatar 2022 con el triunfo en playoffs ante Ucrania. Se trata de su segunda participación, luego de los cuartos de final en Suecia 1958.

La referencia máxima de los galeses es Gareth Bale, el exvolante del Real Madrid de España.

Estados Unidos y Gales se enfrentarán por primera vez en un campeonato del mundo.

Con información de Télam

