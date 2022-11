Libres del Sur renovó autoridades en Córdoba y pronunció sus candidatos

Este viernes en un acto con 400 delegados provinciales se realizó la asunción de las autoridades del partido Libres del Sur.

En el mismo, la médica Betiana Cabrera Fasolis fue reelecta en la presidencia partidaria a nivel provincial. De igual manera, la licenciada Mariana Sánchez Malo resultó electa en la presidencia correspondiente a la ciudad de Córdoba. En el mismo acto la asamblea de delegados pronunció a ambas como sus principales candidatas en la provincia y en la ciudad respectivamente.

También se propusieron ante la asamblea a Pablo Alvarez y Marisa Cariddi como candidatos en el tramo de diputados para acompañar en Córdoba la candidatura presidencial de Jesus Escobar.

Libres del Sur cuenta en el plano nacional con más de 200 mil afiliados y aseguran que en Córdoba llegarán a 10 mil luego de las próximas presentaciones. Promueven un espacio alternativo a la grieta nacional y el fracaso de la dirigencia que mantiene miles de argentinos y argentinas debajo de la línea de pobreza.



Sobre el próximo escenario electoral en la provincia Cabrera Fasolis afirmó: "Sabemos que Llaryora es un buen candidato pero con eso solo no alcanza. No sabemos cuáles son las propuestas que tendrá para diferenciarse de Juntos por el Cambio. Hay una porción muy importante de cordobeses y cordobesas que no están incluidos/as en las políticas de ningún gobierno, esta decepción y apatía son caldo de cultivo para los discursos odiantes que fortalecen las opciones de la derecha como la de Juntos por el Cambio".

"Córdoba necesita una amplia renovación del estado y su dirigencia, con acciones de mucha intensidad en el impacto social, resortes que generen cambios concretos entre los sectores más vulnerables, hay una provincia que crece mucho y una que no llega ni a cubrir sus derechos básicos”, reflexionó además.

Así mismo agregó: “Es importante que la política ponga de nuevo en el centro a la gente. La provincia creció mucho pero eso no se trasladó en mejores indicadores sociales.

"La situación en el abajo es muy delicada y crece día a día. Córdoba necesita mejorar su calidad institucional, con menos privilegios y más controles en todos los niveles de la política, ese tiene que ser un compromiso de todos los partidos. En el mismo sentido limitar la reelección indefinida fue un avance institucional para la provincia, no es saludable para la participación ciudadana que pretendan cambiarse las reglas de juego constantemente”, siguió la dirigente de Libres del Sur.

Y concluyó: "Córdoba necesita un amplio frente popular, faltan espacios de contrapeso que incorporen los aspectos principales de la agenda progresista. Vemos en gran parte de la dirigencia cordobesa una carrera mediática por representar la agenda de la derecha en los medios de la Capital Federal, que poco tiene que ver con las prioridades que tienen las grandes mayorías. Desde Libres del Sur vamos a trabajar para que la agenda progresista y popular, la agenda de los y las de abajo tenga protagonismo en el 2023”.