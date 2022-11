Macri sobre su candidatura presidencial: "No me bajo ni me subo"

El ex presidente Mauricio Macri reavivó este miércoles la interna por las candidaturas presidenciales en Juntos por el Cambio (JxC) al expresar que "no me bajo ni me subo" de una posible postulación para las elecciones de 2023.

Macri visitó la provincia de Corrientes, donde se reunió con el gobernador radical Gustavo Valdés y con empresarios y dirigentes de JxC y participó de la presentación de su libro "Para qué" en el Auditorio "Julián Zini", en la capital provincial.

"No me bajo, ni me subo, y tengo bien definido lo que debemos hacer cuando nos toque volver a gobernar", dijo el ex mandatario al diario correntino Diario Época, informó ese medio.

Días pasados el propio Macri encabezó en la ciudad de Buenos Aires dos encuentros para bajar la intensidad de las peleas internas en el PRO por las candidaturas, especialmente entre la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras una de esas reuniones, un desayuno en un hotel, el diputado Cristian Ritondo dijo que los precandidatos presidenciales del PRO en JxC eran Bullrich, Rodríguez Larreta y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, sin mencionar a Macri, que ahora sigue manteniendo la expectativa en los seguidores de ese espacio.

En esa línea, como parte de las medidas que debería llevar adelante un nuevo hipotético gobierno macrista, el exmandatario subrayó: "Debemos impulsar un cambio profundo. Avanzar en reformas de fondo laborales e impositivas".

Durante un tramo del discurso que dio al exhibir su segundo libro, el ex presidente remarcó que "hay una mayoría de argentinos que ve que son las ideas del populismo" las que provocaron "esta decadencia" y que "no hay salida sin cultura del trabajo, sin respeto a la meritocracia y sin trabajo genuino", informó en un comunicado su oficina de prensa.

"El 2023 no va a tener nada que ver con el 2015", resaltó, y añadió que siente "esperanza" porque "se viene el cambio".

Fuente: Télam

