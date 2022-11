Choque en Altas Cumbres: “Se trata de un crimen”, dijo abogado de víctimas

“Estamos seguros como querella que no se trató de un accidente si no de un crimen”, expresó. Adelantaron que pedirán la detención de González si confirman que manipuló prueba.

“En este caso fue un siniestro vial pero la realidad es que se podía haber evitado. Estamos seguros como querella que no se trató de un accidente si no de un crimen. Es un delito”, dijo el abogado querellante, Germán Romero Marcon. Es representante de las familias de Alexa y Marina, las jóvenes que protagonizaron el accidente en las Altas Cumbres donde está imputado el legislador, Oscar González.

En conferencia de prensa desde Villa Dolores, el abogado agregó: “Pedimos que la imputación sea homicidio simple. No fue una infracción, fueron muchísimas que se vinieron dando a lo largo de la conducción desde la salida de Córdoba. No fue un solo exceso de velocidad fue muchísimo. No fue un impacto a poca velocidad si no a gran velocidad”.

Respecto a la investigación, están realizando una pericia accidentológica para conocer cómo fue el choque, además de una pericia psicológica a González. En este sentido, y tras conocerse que dos personas sacaron bolsos del automóvil del legislador, pedirán que se las impute por encubrimiento al igual que los policías que estaban en el lugar.

González, imputado por homicidio culposo, ya fue citado a indagatoria, negó los hechos y se encuentra en libertad. Sobre esto, dijo el abogado: “Si vemos que la prueba fue manipulada pediremos la detención de González. Hay abundancia de testigos que confirman la hipótesis de que chocó”.

“Como querella le pedimos al Poder Judicial que vea los medios necesarios para que la política no meta la cola en la investigación. El imputado es imputado, no hay dudas de quien cruzo el carril y la conducción temeraria”, expresó.

Piden audiencias públicas con la Fiscalía y la Legislatura

Por su parte, desde la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra, pidieron a la fiscalía general de la Provincia y a la Legislatura que los reciba para “exponer diversos casos de pedidos de justicia”.

“Les pedir y exigir a la clase política provincial su solidaridad para con las víctimas y su compromiso para que el actuar de la justicia sea independiente. Sin presiones políticas ni injerencias. Que la Justicia cuide la prueba y vele por el debido proceso”, dijeron.

Además, comentaron que ni desde el ejecutivo provincial ni desde la Legislatura se han comunicado con las familias de las víctimas. Si se acercó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“Nos aferramos a las esperanzas”

Gustavo, persona cercana a una de las jóvenes, contó que Alexa no está recuperando la motricidad de sus piernas. “La rehabilitación va a ser larga. Vamos a exigir que podamos acceder a lo mejor de lo mejor para brindarles una posibilidad. Nos aferramos a las esperanzas, pero también viendo las posibilidades de recuperación y que pueda volver a caminar”, agregó.

También pidió a los vecinos y vecinas de Traslasierra que se sumen a la marcha que será este miércoles en Córdoba y Mina Clavero.

Sobre el siniestro

González está imputado por el delito de homicidio culposo agravado. Chocó de frente con el vehículo BMW que conducía (que luego se comprobó que estaba judicializado y bajo su guarda, como otros tres) contra un Renault Sandero, que era conducido por la fallecida Alejandra Bengoa, de 56 años, quien estaba acompañada de las jóvenes Marina y Alexa, de 14 años ambas.