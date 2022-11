"Alemania es una raza superior", dijo Macri sobre el Mundial y generó polémica

El ex presidente Mauricio Macri volvió a generar polémica este lunes por la noche al dar a conocer cuáles serán sus candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022. Más allá de manifestar el favoritismo de Argentina y Brasil, también señaló que en ese lote también estarán Portugal, Francia y Alemania "que nunca se la puede descartar, es raza superior".

Durante una entrevista con el canal TN, Macri habló de política y economía, cuestionó al Gobierno por “defender a los que no trabajan” y dejó una frase contundente: “Si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio”.

Entre sus dichos respecto al devenir del Mundial, el ex jefe de Estado utilizó el slogan del nazismo para justificar el exterminio de millones de judíos en la Alemania de Adolf Hitler.

“La Argentina está entre los cinco candidatos a ganar el mundial. También está Brasil, Portugal tiene muy buenos jugadores, Francia tiene muy buenos jugadores, es el último campeón, y a Alemania nunca se la puede descartar, es raza superior, siempre juega hasta el final”, manifestó.

En otro tramo de la entrevista, el ex presidente manifestó que “necesitamos un país en el que todos nos comprometamos a trabajar la misma cantidad de días y de años, sin robarle el trabajo al de al lado. El general decía que cada uno tenía que producir, como mínimo, lo que uno consume”.

Por otro lado, en vista a las elecciones presidenciales 2023, el líder del PRO evitó responder si se presentará como candidato: “Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.

“Si la Argentina no termina con los comportamientos mafiosos no tiene futuro. Hay que dar batalla y después de esa batalla, sale el sol”, dijo Macri esta noche. Además, criticó al gobierno por "defender a los que no trabajan".

Además, se refirió a la situación económica actual al señalar que “lo único que hizo Massa hasta ahora es patear la pelota para adelante” y apuntó: “Van rumbo a dejar una bomba peor que la que recibimos en 2015″.

Con respecto al futuro de la coalición, el ex jefe de Estado dijo que se encuentran "trabajando con más profundidad que antes para volver al Gobierno” y no dudó en afirmar que “un gobierno de Juntos por el Cambio va a ser mucho mejor porque capitalizamos la experiencia anterior”.

