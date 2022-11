Autoconvocados cuestionaron el anteproyecto de Polideportivo en el Parque de la Vida

Las sombras cayeron en el parque y la escena era simbólica: la única iluminación provenía de la pantalla gigante montada por la Municipalidad, donde minutos antes el secretario de Desarrollo Urbano, Daniel Rey, había mostrado y explicado el proyecto de mega intervención en una buena parte del espacio verde de la zona sur de la ciudad.

Uno de los últimos vecinos que hizo uso de la palabra, pidió que se apagara la pantalla. El espacio quedó a oscuras por unos segundos y la asamblea quedó absolutamente en penumbras, como oscuro queda el parque todas las noches desde hace varios meses.

Los funcionarios presentes, encabezados por el secretario de Gobierno y Gestión General de Gabinete, Miguel Siciliano, comprobaron in situ el problema de la “gigante boca de lobo”, mientras la gente pedía a gritos la vuelta de la luz a todo el parque.

La voz de los vecinos

Fue el cierre de casi dos horas intensas, donde los asistentes, luego de atender la exposición, reforzada por imágenes del arquitecto Rey, (mentor del ante proyecto), hicieron oír sus opiniones pasando al frente y tomando el micrófono para hablar por espacio de dos minutos concedidos.

Esta modalidad se expandió durante casi una hora y las posiciones, en general, cuestionaron seriamente el proyecto en ciernes. Cada orador dio sus fundamentos y refutó afirmaciones e imágenes presentadas por Rey durante su ponencia.

El encuentro llevado a cabo en la tarde de este jueves, estuvo concertado de ante mano con el grupo de vecinos que la semana pasada había logrado que el club Barrio Parque no avanzara con su intención de ampliar su terreno deportivo. Además, había miembros de centros vecinales, clubes de la zona y personas usuarias cotidianas del parque.

Con notable expectativa, pasadas las 19, se inició la exposición. Pero los murmullos en desacuerdo no se hicieron esperar y fueron “in crescendo”. Rey dijo que a “este a parque no viene nadie por inseguro", que no es conocido en la ciudad, que está arrinconado y que su proyecto contempla abrir una calle junto al arroyo de La Cañada. El proyecto incluye un boulevard sobre la calle Olivares, una conexión con Manantiales, con zona para estacionamiento de vehículos y un polo gastronómico. Todo alrededor de un Polideportivo con dos canchas de rugby, fútbol y hockey, y una escuela especial de la Provincia.

El expositor fue interrumpido un par de ocasiones, lo que lo puso en evidente malestar, mientras Siciliano procuraba mantener el orden y que la reunión no se desmadrara.

Luego, la mayoría de los hablantes pudieron expresar su oposición al proyecto. Uno de ellos dijo que no se parte “ni siquiera de un diagnóstico preliminar en defensa del medio ambiente”. La mayoría de las voces puso énfasis en este punto, que el parque es un pulmón, donde se viene a respirar y a oxigenar el cerebro, cuestiones fundamentales para la salud en general.

Los temores del vecindario

La urbanización presentada por el municipio, temen los vecinos, aniquilará no solo árboles, sino la serenidad y el silencio que caracteriza a este parque creado por la intendencia de Rubén Martí en 1992. Hubo también quien dijo de lo importante que el parque cumpla una “contención social”, en especial para chicos y jóvenes que no caigan en vicios y abracen hábitos deportivos y saludables.

Al cierre del encuentro, Siciliano repitió en voz alta lo que expresó en al menos cinco ocasiones, como para que los vecinos se quedaran tranquilos, (cosa que no ocurrió): “No vamos a tomar ninguna decisión en el Parque de la Vida que no tenga consenso vecinal”. Lo repitió dos veces y sonaron algunos aplausos. Y dejó abierta la invitación para seguir debatiendo.

Antes, se dirigió a una vecina que habló y le dijo: “Quizás usted vecina tenga razón: debimos venir antes a consultarlos sobre sus requerimientos”.

