“El odio es imperecedero, hay que evitar que perturbe la vida”

Víctor Hugo Morales dio una charla en el Auditorio de Radio Nacional. Organizada por Casa Patria Córdoba, abordó múltiples temas de actualidad, como el lawfare y los discursos de odio en medios de comunicación y redes sociales. Más allá de su popularidad como relator de fútbol, sus espacios de radio y televisión lo tienen como columnista de la actualidad política, donde no oculta su posición contraria a la derecha. La entrevista se dio tras la reaparición de Cristina Fernández en un plenario de la UOM.

LNM - ¿Hay un operativo “clamor” hacia Cristina?

- Sí, y está plenamente justificado. Indudablemente es la figura política más importante, al menos para un amplio sector de la sociedad. De todo el espectro político, con una ventaja muy amplia. Encarna un compromiso severo, con postulados y valores que ya fueron aprobados y que fueron llevados a cabo por ella, lo que le da una autoridad especial. La cosa más lógica, de lo que entiendo es una forma de izquierda política, es que ella sea la candidata. Habrá que esperar, aunque es la única que puede llevar adelante lo que ella quiere: a través de interpósitas personas no le ha salido, si no es ella no es nadie.

LNM - Contrariamente a lo esperado en política, como proponer algo nuevo, Cristina apeló a lo que ya hizo en dos periodos como presidenta…

- Eso es lo que le da la autoridad plena. Lo que ella hizo es, ni más ni menos, la consumación del Estado de bienestar en Argentina, lo que vivimos hasta 2015. Eso quiere una buena parte del pueblo y otra buena parte del otro pueblo lo necesita. Que olvida por rencores políticos, posiciones extremas, pero es gente que también está involucrada en lo que son las realizaciones de Cristina; hablo de esa parte que no la quiere ni la votaría, pero que también será destinataria de algo muy positivo.

Medios, hegemonías, falsas noticias

VHM sostiene que hay que “adecentar” a los medios, porque de lo contrario “es muy difícil llevar adelante cualquier proyecto político”.

LNM - ¿Considera necesario retomar la “Ley de Medios”?

- Tenemos un periodismo mafioso en la Argentina y Córdoba es el lugar donde más claramente se evidencia el poder mediático sobre la mente y el corazón de la gente. Así tenemos una victoria cultural con esta derechización espantosa del mundo. Si queremos adecentar a los medios en su propuesta, con libertad de expresión y respetando el derecho a la información de la gente, necesitamos una ley de medios, que sólo el brutal poder de la derecha pudo extirpar de raíz. Una de las leyes más nobles por cómo fue concebida y llevada a cabo, con sus foros y discusiones.

LNM - ¿Y los llamados “discursos de odio”?

- El odio es imperecedero. Lo que hay que hacer es legislar fuertemente, con normas vigorosas que determinen sanciones. Uno no puede evitar que haya un nazismo en el corazón de la gente todavía, lo que hay que evitar es que perturbe la vida y la paz de los demás. Hay un resurgimiento del fascismo y del nazismo en el mundo, que promueven el horror. No se pudo extirpar a pesar de los 6 millones de asesinados en la Segunda Guerra Mundial, o los 17 millones de muertos en la Primera Guerra; hoy no podemos contener una guerra influida por los intereses de Estados Unidos y la OTAN, donde se matan otros, ni siquiera ellos, como lo que pasa en Rusia y Ucrania. Y, por otro lado, tenemos la formación colectiva, que va haciendo a una educación humana hacia un proyecto de vida que no sea individualista, más bien colectivista. El triunfo nunca va a ser total, ni de un lado ni del otro.

LNM - En esta coyuntura y más allá de los medios, ¿cómo se supera la desigualdad?

- Sumo una percepción mía: hasta el 2015 se consiguió. En adelante tuvimos cuatro años de gobierno neoliberal. La derrota que significó para el pueblo el macrismo en términos de equidad y justicia social, el desbarajuste que causó, no pudo ser reordenado por este gobierno. Creo que va a terminar empatando, en ciertos valores como son salarios versus inflación. Aunque no va a recuperar para el trabajador niveles, ya no digamos en dólares sino en pesos, como los que tuvo hasta 2015.

Las dificultades de las coaliciones

A partir de las dificultades que encuentra el Frente de Todos a la hora de gestionar el Estado y cumplir con el compromiso electoral -aunque sí debe reconocerse el punto que unió a las diferentes fuerzas en 2019: “derrotar a Mauricio Macri”-, la gran pregunta ronda en cómo congenian los liderazgos políticos dentro de la coalición, donde las diferencias cada vez son más visibles y deja atónita a buena parte de la ciudadanía.

“No hay coaliciones invictas. No conozco. La que me toca más de cerca es la del Frente Amplio en Uruguay. Las disyuntivas que se plantearon allí, con toda la madurez que el Frente ha tenido, fueron importantes”, explica Víctor Hugo.

Y ejemplifica con que en el vecino país “no era lo mismo (Danilo) Astori que Pepe (Mujica). Los sectores que más querían profundizar hacia la izquierda y los economistas que se inclinaban más para el centro. No es fácil en una coalición congeniarlo todo”.

LNM - Entonces, ¿cómo cree que el oficialismo debe encarar el 2023?

La coalición sirve para que dentro del propio Frente predomine un dirigente, sin avasallar. El criterio democrático de que lo que a esa coalición la saca a flote es el candidato con más votos, en este caso Cristina. El único camino es respetar eso. La falla está porque creció desmesuradamente, para él, frente a él y entre los que lo rodeaban, Alberto Fernández. El crecimiento que tuvo en las PASO, el lanzamiento triunfal de su candidatura, el primer chispazo exitoso y luego la aprobación enorme que tuvo durante la primera parte de la pandemia -que es lo que asustó a los medios de comunicación de la derecha y motivó el aquelarre del comportamiento periodístico, jugando en contra de la salud de la población-, le dio a Alberto una idea de que alcanzaba con él para llevar adelante un proyecto, que no tenía plenas coincidencias con lo que quería llevar adelante Cristina. Y esto provocó el malestar de ella y la decepción de los seguidores de la vicepresidenta.

Las pasiones de VHM

“La radio es mi gran pasión, y después la música, que es lo que me acompaña más en la vida. Vivo más en la música que en el fútbol. Claro, no tengo ningún rechazo al fútbol. Cada día más me dedico a la música, no miro todos los días un partido de fútbol ni me entusiasma. Lo que digo es que soy crítico del fútbol, en tanto podría ser mejor, ha perdido belleza. Aunque vi partidos de la Liga inglesa que me provocaron cierto entusiasmo”.

Y sobre el mito de que todo periodista o relator deportivo es en realidad un jugador frustrado, dice sin dudar: “No soy un jugador frustrado porque no era mi mayor ambición, yo solo aspiraba a trabajar en radio”.

Zurda infinita

Multifacético: periodista, locutor, escritor. Uruguayo de nacimiento, desde 1981 está entre nosotros para convertirse en una voz inconfundible. Popular desde sus relatos con el “ta-ta-ta”, hasta su obra cumbre: el vuelo poético en el gol de Maradona en 1986 a los ingleses. Con 74 años, su vitalidad es envidiable.

A pocos días del Mundial de Qatar es ineludible preguntarle sobre la Selección nacional. “Creo que Argentina está entre los favoritos naturales, junto a Brasil, Francia y Alemania. Además, habrá un equipo africano que se gane un lugarcito entre los cuatro mejores”, dijo.

Pero la novedad la da con el retorno a un programa diario durante el torneo mundialista, una suerte de reedición del recordado “De zurda” que compartiera junto a Diego en Brasil 2014. “Esta vez se llamará ‘Zurda infinita’ y lo hacemos con Juampi Sorín en Telesur. Será un verdadero lujo. El programa va a pasearse entre el recuerdo de Diego y la actualidad que el Mundial genere. Vamos a recorrer los mismos caminos, mechando mucho con lo que Diego en cada caso decía o hacía”, señaló.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]