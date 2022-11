Repudio travesti trans al XV Foro Feminista de Latinoamérica y el Caribe

Este lunes se llevó a cabo el Foro Feminista que antecedió a la XV Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que tuvo como eje central los desafíos hacia una sociedad del cuidado y el reconocimiento económico y social del mismo, y que contó con la presencia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex Esma.

En ese marco, y una vez conocido el documento final que surgió del Foro y que contó con 28 páginas, referentes del colectivo travesti y trans manifestaron su profunda preocupación ya que no aparecen nombradas.

Claudia Vásquez Haro es travesti trans y presidenta de OTRANS ARGENTINA, titular de la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina y comunicadora de la Confederación Trans de Latinoamérica y el Caribe (COTRANSLAC). Doctora en Comunicación Social, docente investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, y fue una de las referentes que advirtió la invisibilización del colectivo.

"Una vez más tenemos que manifestar nuestra profunda preocupación, y hacer público el modo como se nos excluye, violenta, y niega tomar la palabra para expresar que en el documento final que consta de 28 párrafos, no aparecemos nombradas las travestis y trans como sujetas políticas. Tampoco se nos considera una población vulnerable, en tanto que nuestra expectativa de vida no supera los 35 años, la mitad de la media común. El Foro, y la Conferencia enmarcan como consigna El trabajo: Hacia una política de los cuidados. Y lo primero que subyace y nos interroga sería: ¿Qué entendemos por cuidados? ¿De quienes y para quienes? ¿Cual es la/le sujetx a proteger, cuidar", apuntó Vásquez Haro.

Y agregó. "Asimismo, de las más de 2000 mil mujeres que participaron del Foro, solo fuimos apenas 10 femineidades travestis y trans, en el encuentro. Y a pesar de haber participado como parte de la organización, desde el inicio-en marzo- cuando nos empezamos a reunir de forma virtual para organizar el Foro, de cara a la XV Conferencia Regional Sobre la Mujer de la CEPAL, no fuimos tenidas en cuenta".

Además, la referente lamentó "las horas de trabajo en la organización y la participación de centenares de compañeras, todas/es creyendo que sus voces iban a ser escuchadas".

"Ayer nos reunimos en el Espacio para Memoria y los Derechos Humanos ( Ex ESMA ) compañeras/es de provincias de Argentina, y países de Latinoamérica y el Caribe, a una puesta en escena, para llevar a cabo el carácter ficcional del juego de la "democracia". Donde participamos en 5 talleres multitudinarios, con la idea de que nuestros aportes sean parte del documento final, como resultado de una construcción colectiva. Pero la realidad es otra, ya se había escrito un documento con anticipación al Foro, del cual fui parte de su lectura, más no me dieron acceso para poder sumar nuestros aportes", denunció Vásquez Haro.

También recordó que "lo mismo ocurrió en Argentina durante los 34 ENM donde el PCR y sus aliades cerraba no solo documentos, sino también la próxima sede de los encuentros".

"Me pregunto cuál es el sentido de estas formas de hacer política, cuando siempre en el discurso hegemónico cuestionamos al patriarcado de sus formas de hacer política y reproducimos las mismas prácticas dentro del feminismo? ¿Un feminismo que no sólo no quiso expresarse en un documento conjunto de repudio al intento de femimagnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? y otras prácticas que no solo obturan el debate, sino el modo que nos tenemos que hermanar para la acción política. Todo esto deja un sabor a poco y nada. Yo diaria un feminismo funcional a las lógicas de nuestro verdugo: el patriarcado", agregó Vásquez Haro.

Por último, destacó: "Nos costó años construir y sostener estos espacios, donde a las travestis y trans nos humillaba echándonos , diciéndonos que no era un lugar para nosotras, desde una mirada reduccionista, autoritaria, radical y biologicista. En Argentina en 2019 en la ciudad de La Plata el Encuentro después de 34 años, paso a llamarse Encuentro Pluricultural de Mujeres, Lesbianas, Travestis ,Trans y no binaries. Es por eso que exigimos se nos incluya en el documento final que se entregará y leerá ante las/os jefas y jefes de Estado".