La disputa interna en Juntos por el Cambio se muestra a cielo abierto

La disputa en Juntos por el Cambio (JxC) continuó agitándose este martes con declaraciones cruzadas de sus referentes, como la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien embistió a Horacio Rodríguez Larreta y dijo que la gente quiere que sea presidenta; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que amenazó con presentarse como candidata si esa alianza no arma "una lista honesta", y el jefe de la UCR, Gerardo Morales, que aconsejó a los macristas que "se relajen un poco" pues "están muy sensibles y muy tensos".

Bullrich tuvo intervenciones intensas en los últimos días, como la del pasado 24 de octubre -que se conoció en las últimas horas- cuando en la presentación del libro de Mauricio Macri amenazó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo aviso directamente, conmigo no se jode", le espetó la exministra de Seguridad.

Tras viralizarse la escena, Miguel dijo en varios medios que "es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso".

Bullrich volvió sobre el tema -que tuvo su origen cuando Miguel dijo que la dirigente, ante unas declaraciones que había hecho, era "funcional al kirchnerismo"- y aseveró que "fue muy cínico conmigo; es una hipocresía, no se le puede decir cualquier cosa a una persona y a los días venir y abrazar".

Luego afirmó que va "a fondo" en su candidatura a presidenta para las elecciones de 2023 y apuntó contra el Jefe de Gobierno porteño por su "política de trueque" ante un posible apoyo al senador radical Martín Lousteau para alcalde la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Elisa Carrió dijo que "Juntos por el Cambio va a ir a una interna, va a ser muy abierta; yo puedo estar incluida en esa interna si no hay garantías de honestidad".

En esa línea, dijo por Radio Mitre que "si me joroban voy a volver a vivir a Buenos Aires para ser candidata a diputada y senadora en dos años, y recuperar los votos que generosamente presté para que haya una unión en Juntos por el Cambio".

Por su parte, el gobernador jujeño Gerardo Morales dijo "me parece perfecto que el PRO quiera seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires, pero formamos parte de una coalición y nosotros también (por la UCR) queremos hacerlo".

La disputa se tensó porque la diputada nacional María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich dijeron que el candidato de JxC en la ciudad "debería ser alguien del PRO", mientras que los radicales impulsan a Lousteau.

Morales sostuvo punzante que JxC "no se puede creer que tuvo el mejor equipo de los últimos 50 años" cuando "fracasó y por eso el pueblo" no reeligió a Macri en 2019.

La UCR quiere encabezar la lista

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, afirmó también que "no tendría ningún problema con que Patricia (Bullrich) u Horacio (Rodríguez Larreta) sean vice" suyos en una eventual fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) para el año próximo, y les aconsejó a los dirigentes del PRO que "se relajen un poco" porque "están muy sensibles y muy tensos" en la interna de la alianza opositora.

Morales defendió la unidad de JxC y consideró que una fórmula presidencial "cruzada estaría bien", pero reivindicó la primacía de la UCR al ponerse a la cabeza del binomio.

"No tengo ningún problema, me parece que hay que integrar. No tendría ningún problema con que Patricia u Horacio sean vice mío. No hay ningún problema", desafió el mandatario jujeño a los dirigentes porteños que hoy están enfrentados en la disputa por la candidatura presidencial.

