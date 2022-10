Pepe Cibrián estrena este viernes “Dorothy, un mágico musical”

Finalmente, “Dorothy. Un mágico musical”, el espectáculo ideado por el reconocido director teatral Pepe Cibrián Campoy estrenará este fin de semana con tres funciones los días viernes 28 y sábado 29 de octubre a las 21 horas y el domingo 30 de octubre a las 20 horas en Sala de las Américas. Las entradas están a la venta desde $1.800 en www.edenentradas.com.ar.

El elenco está compuesto por todos actores cordobeses como así también los técnicos a cargo de la puesta en escena y el compositor musical, Fernando Rahe, quien compuso una pieza especial para este musical que cumple un sueño a Cibrián que hace mucho tiempo tenía en mente: poder reconocer a los talentos de provincias como Córdoba para montar un musical que pueda desembarcar durante el verano en Buenos Aires y hacer gira por todo el país.

En diálogo con La Nueva Mañana, Pepe Cibrián contó cómo vive con expectativas el debut y sus proyectos para abrir una escuela de comedia musical en Córdoba y radicarse en esta provincia para vivir.

“Me importa demostrar el talento de los artistas cordobeses”

“No sé cómo impactará Dorothy cuando debute en el escenario pero yo encaré este proyecto con un amor absoluto. No me importa para nada si obtengo o no beneficio con esta obra, me da igual. Lo único que me importa es poder demostrar el talento de los artistas cordobeses que es maravilloso, al igual que la calidad humana que tienen. Yo tengo 74 años y me veo rodeado de ternura por ellos que son jóvenes, porque en su mayoría tienen entre 18 y 25 años”, contó.

Cibrian destacó la música de Fernando Israilevich (Rahe) la cual calificó como alucinante. “Hace seis meses que venimos ensayando primero por zoom, luego vine 15 días a Córdoba, y ahora estoy aquí hace diez días, donde estaré instalado hasta fines de noviembre. Para mí es una experiencia maravillosa. Además me acompaña el productor, que es un empresario porteño, que tiene una generosidad inmensa y tenemos a Alfredo Miranda que hizo el vestuario de Drácula, El hombre de la mancha o Lord, por ejemplo. El sonido y la puesta están hechas con una inversión como cualquier show en Buenos Aires que haga funciones varios meses en calle Corrientes”, aseveró también el director.

“Mi fantasía es que podamos estrenar este verano en Capital federal con el mismo elenco exactamente igual que acá. Mientras tanto debutamos este fin de semana en Córdoba Capital (se agregó una función más el domingo 30) y ya tenemos varias fechas confirmadas para localidades como Río Cuarto, Villa María, Las Varillas, y San Francisco”, comentó.

Naturalizado cordobés

“Yo hoy siento que me naturalicé como cordobés, falta que me den el pasaporte y listo”, indicó Cibrián feliz y expectante por el estreno a la vez que afirmó: “Para mí es un orgullo estar hoy aquí. Yo ya tengo galardones y me he ganado muchos premios en mi vida, pero creo que el público tiene que venir a ver esta obra con este elenco lleno de gente muy talentosa, que lucha, que hace obras de texto o musicales bárbaros en esta provincia. Yo no vengo a sorprender a los cordobeses con “Dorothy”, yo vengo como un hombre de teatro con siete generaciones detrás para luchar junto a estos artistas talentosos”, aclaró.

De hecho, montar un musical de estas características en Córdoba para Pepe es “una patriada de todos, no es mía. Porque el elenco lleva ensayando seis horas y seis días a la semana, con una disciplina muy seria y muy comprometida”, subrayó.

Cabe recordar que los actores y actrices seleccionadas para protagonizar Dorothy de un multitudinario casting, fueron: Camila Caffaro, Lautaro Calzona, Marina Desiervi, Martiniano González, Milagros Mazzola, Jacinto Pussetto, Silvana Aguero, Victoria Martin, Gioia Falco, Agustín Guevara, Brisa Polanco, Bruno Maretto, Inés Acaastello, Jessica Altterman, Luciana Re, Thomas Schuh, Matías Quiroga, Fara Fornassa, Cecilia Matta, Anastasia Amarante, Milena Cáceres, Andrés Crisofulli, Leonardo Giuliano, Tamara Silva Franck, Maiti Finkelberg y Florencia Rodríguez.

El argumento

Tomando como punto de partida a El mago de Oz, Cibrián cuenta el regreso cuarenta años después de la protagonista Dorothy a la tierra de Oz. Ella creció, es maestra y no puede entender el mundo de hoy donde ya no hay arco iris. Y sus nietos tratan de explicarle que las cosas cambiaron y que hay que adaptarse a la nueva realidad. La bruja verde se puso al frente de esas tierras ejerciendo un estado fascista y a Oz lo puso de prisionero. Por eso, en esta versión, el pueblo de Oz pide a Dorothy que lo ayude a reconquistar esas tierras para que puedan recuperar el arco iris. “La historia muestra cómo entre todos pueden lograr esa meta, salvar a Oz. Es un canto al amor, para mí es una obra muy bella, con una música maravillosa del cordobés Fernando Rahe”, aseguró Cibrián.

Para Pepe, llevar este musical al escenario y estrenarlo en una provincia como Córdoba, es un sueño que arrastraba desde hacía muchos años. “Yo amo a mi país, y me duele que no sea federal. Lamentablemente, desde Buenos Aires ni se enteran de lo que pasa en las provincias. Estamos tan aislados. Quizás en la cultura también tenemos una mirada unitaria y no apoyamos lo que ocurre en otras provincias. Y tampoco reconocemos que lo que pasa en la provincia de al lado, que es tan importante como lo que ocurre en la mía. Ojalá podamos en algún momento podamos tener un festival de teatro interprovincial donde se acerque a todos los artistas argentinos. Que deje de haber diferencias. A mí personalmente no me gusta la palabra ´interior´. La desprecio. Somos provincias todas, provincias unidas del sur”.

Una escuela de comedia musical. Enamorado de Córdoba y el trato de los cordobeses hacia él, Pepe Cibrian admitió que una de sus fantasías es poder algún día venir a vivir a Córdoba. Y con ese proyecto, aseguró a La Nueva Mañana: “En abril de 2023, inauguro una escuela de teatro musical en la Plaza de la Música. Mi idea es que sea una escuela integral donde yo pueda dar clases y viajar una vez al mes para dar cuatro días un seminario intenso”, confirmó.

