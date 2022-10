Capilla del Monte: a 9 años de su muerte, pedirán justicia por Jorgito Reyna

Este miércoles a las 17, se convocarán para pedir justicia por el joven que aseguran no se quitó la vida en la comisaría, sino que fue asesinado.

El miércoles 26 de octubre se cumplen 9 años de la muerte de Jorge Reyna. Según la Justicia, Jorge se habría quitado la vida en la comisaría de Capilla del Monte. Y a pesar del reclamo de sus familiares, el 20 de diciembre de 2019, la fiscal de Instrucción Paula Kelm, decidió archivar la causa judicial con la investigación de su muerte.

"Pasaron 9 años y tenemos que seguir expresando los principales nombres de la impunidad en esta causa: la responsabilidad política del renunciado intendente Gustavo Sez, la desidia judicial quien tuvo en su momento a la fiscal Alejandra Hillman, cómplices y funcionales a las políticas represivas de la provincia de Córdoba, y la actual fiscal Kelm, responsable de guardar la causa en un cajón. El entonces comisario Juan Castro, junto a los efectivos policiales de turno. Un entramado, que es parte de una política sistemática, ya que siguen siendo muchos lxs jóvenes del país que suman la lamentable lista de casos similares a los de Jorge Reyna", expresaron sus familiares.

"En Capilla convivimos con abusadores, femicidas y violencia institucional que se ejerce todos los días en los organismos públicos. Organismos que tendrían que protegernos y ser los primeros en denunciar la violencia institucional y llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Jorge Reyna quiso denunciar. No quería que la policía lo mande a robar o repartir droga. Quiso salir de ese círculo perverso. No pudo, no lo dejaron", expresaron sus familiares en un comunicado enviado a los medios.

Para recordarlo y pedir justicia, este miércoles 26 habrá una convocatoria en la plaza San Martin, a las 17 horas, para recordar al joven de 17 años, "que estaba perdiendo el miedo pero no llegó a denunciar", y exigir el "inmediato desarchive de la causa judicial".

"¡No queremos que esta causa sea otro ejemplo de la impunidad judicial. No queremos que la vida de las y los pibes siga siendo criminalizada, perseguida, asesinada. No queremos que el miedo sea la forma de relacionarnos y que el maltrato policial sea naturalizado. Seguiremos adelante con la firmeza en la lucha por la verdad, en las calles, juntos/as, organizados y organizadas, porque tenemos derecho a una vida libre de violencia. La impunidad de la justicia, no silenciará nuestras voces, seguiremos construyendo juntxs el camino de la lucha por la verdad y la justicia", indica la convocatoria.

La misma cierra exigiendo: "Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato de Jorge Reyna. Inmediato desarchive de la causa judicial. Basta de criminalización y persecución policial a las y los jóvenes. Basta de gatillo fácil. Basta de corrupción judicial, política y policial".

Noticia relacionada: