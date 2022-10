Carlos Bossio, y la hora de la verdad para Racing en el Federal A

No quiere hablar de superación, tampoco tocar otros temas vinculados a su situación personal. Carlos “Pichón” Bossio está enfocado en Racing y el objetivo de ascender a la Primera Nacional. Quiere hablar de fútbol. Basta de generar sentimentalismos, tiene en mente salir campeón en el Federal A, en medio de una temporada atípica y una ascendencia al grupo que hasta a él mismo lo sorprendió.

Arranca la hora de la verdad para “La Academia” a cuatro partidos del ascenso, camino que comenzará a transitar desde este domingo, con toda la mística de su gente en un acompañamiento masivo, pero con la presión de que solo sirve ser campeón, para dar el gran salto deportivo e institucional en materia de proyectos a corto, mediano y largo plazo.

“Estamos pasando por un gran momento, la gente nos hace valer lo que somos y el rendimiento del equipo es el óptimo. Demostramos por qué somos candidatos, por qué terminamos primeros a lo largo del año. Las cosas a nivel general y grupal se están haciendo de la mejor manera, estamos motivados, trabajamos para esto, y ahora es tiempo de poder coronarlo”, contó Bossio a La Nueva Mañana, mientras planifica a su vez el primer escollo por sortear en los play offs, el domingo a las 17 ante Sportivo Las Parejas.

- ¿Cómo está Racing para el tramo final del torneo?

- Vamos por el premio más importante. De todas formas somos conscientes de que empieza la etapa más dura, la más intensa y donde los rivales juegan a muerte. Es a un partido, por eso, todo puede pasar y debemos estar preparados si queremos seguir soñando. Ningún rival es fácil. De todas formas venimos bien, tenemos 38 partidos de local, es un plus a la hora de la definición pero no miro la estadística sino lo que podamos producir en cancha.

- ¿Es una ventaja real, desde lo deportivo?

- A decir verdad, la ventaja deportiva es un beneficio en caso de empate. En este caso creo que no es poco el hecho de definir de local, pero hay que ganar lo mismo, sea en Nueva Italia o donde se tenga que jugar. Nosotros nos hacemos fuerte con el apoyo de la gente, es un plus muy importante pero te repito, no nos quedamos con esa ventaja solamente.

- Aparecen más opciones de jugadores y eso represente un lindo problema…

- Sí, es una virtud de este grupo, porque están entusiasmados, hay recursos y todos quieren jugar. Y lo demuestran partido a partido, todos quieren ser tenidos en cuenta. Es bueno tener esa competencia interna para potenciar, es bueno saber que hay alternativas. Seré yo quien tome la decisión de quien juega y quien debe esperar su oportunidad; de todas formas los que son suplentes cada vez que entran dejan en claro que quieren jugar y eso es bueno. Tenemos recambio, es un plantel rico.

- Fue una temporada larga, desgastante desde lo físico y lo mental. ¿Cómo afrontan esos estados?

- Con la ilusión de ascender. Veo bien al equipo desde lo futbolístico, y desde lo mental también. De hecho hemos cuidado algunos jugadores con lesiones y fatigas, para tenerlos al 100 por ciento en la etapa final y fíjate que no ha repercutido en el rendimiento. El equipo sigue ganando y es protagonista, incluso cambiando muchos nombres. Eso habla bien del proceso. Todos llegan con rodaje. Están todos en ritmo, todo viene saliendo redondo, el primer objetivo ya está cumplido, ahora vamos por la meta final.

-¿Qué se tiene en cuenta ahora en tiempos de definición?

- El hecho de saber valorar los recursos y que todos saben que son tenidos en cuenta. Lo decimos siempre en la charla: la competitividad no se pierde más allá de los cambios. No hemos tenido desacoples, eso habla bien desde el trabajo táctico, incluso cambiando nombres.

-Se lesionaron valores como Juan Albertinazzi y Marcos Figueroa, se fue Diego Jara, pero el equipo no se resiente…

-Esa es la mayor virtud. Ya se fueron hace un tiempo y los hemos podido relevar de la mejor manera. Están todos a la altura de las circunstancias. Son jugadores importantes, por suerte este grupo se supo fortalecer con otras opciones y formas de jugar.

De entrenador de arqueros a DT principal

Bossio venía trabajando en el cuerpo técnico de Hernán Medina como entrenador de arqueros, pero la “Tota” tuvo la chance de emigrar a Motagua de Honduras y dejó una vacante vital a una semana del inicio del torneo. Fue entonces “Pichón” quien asumió esa linda responsabilidad, acompañado de Pedro Llorens, accidente que no modificó el andamiaje del equipo que fue puntero desde la fecha inicial. Curiosidad del destino: Bossio terminó dirigiendo en la final del Federal A 2021 por las tempraneras expulsiones de Medina y Llorens ante Deportivo Madryn, en el primer tiempo, y de repente quedó a la cabeza del grupo en la campaña siguiente, la que busca coronar con la gloria.

“Fue algo sorpresivo lo que pasó, porque no tenía en mente ser técnico y de repente me topé con esa posibilidad. Y lo bueno es que el plantel cumplió, trascendiendo nombres. Y habla muy bien de este proceso de trabajo que lleva un par de años y que está recogiendo sus frutos. El plantel está respondiendo, pudimos seguir la línea de continuidad del trabajo de la “Tota”, con resultados positivos. Esto no es 100 por ciento mío”, contó Bossio.

- ¿Sentiste el cambio de una función a otra?

- Es mucha la diferencia, pero te juro que este grupo nunca me lo hizo sentir. Los chicos me dan a entender que no hubo sobresaltos con el cambio, tomamos esa decisión y el resto se armó solo, de manera natural. Era algo que no tenía en la cabeza, salió todo bien pero pudo salir mal. Lo positivo es que la estructura no se resintió, los jugadores no cambiaron el chip, trabajaron igual, lo que pasa en cancha es fiel reflejo de lo que trabajamos.

- Igual, el ascenso es una responsabilidad fuerte…

- Lo es. Racing en esta categoría es muy exigente y buscamos el ascenso. Ahora llega la hora de la verdad, sin excusas. Es un torneo muy injusto, el hecho de que apenas suba uno es fuerte, y el tema de las ventajas son relativas, porque por algo le sacamos 20 puntos a los demás rivales, pero todo se define en un partido y cualquier cosa puede pasar. Racing va a pelear hasta el final, te lo aseguro.

