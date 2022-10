Es hoy, "Gloria": Instituto quiere sellar el segundo puesto en Alta Córdoba

Instituto, Gimnasia de Mendoza y San Martín de Tucumán buscarán este lunes, en la última fecha, quedarse con el segundo puesto del torneo de la Primera Nacional, que da la clasificación a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la LPF.

Con el título y el ascenso directo en manos de Belgrano, el premio mayor que quedó en juego es la segunda ubicación: hasta ahora es de Instituto (65 puntos), que recibirá a Deportivo Madryn desde las 15, pero también tienen chances Gimnasia (64, visitará a Atlanta), y San Martín (63, recibirá en la "Ciudadela" a Flandria).

El tercero pasará a los cuartos de final y el cuarto a la primera rueda del Reducido con otros nueve equipos ya clasificados: All Boys, Estudiantes (BA), Almagro, Chaco For Ever, Estudiantes (RC), Defensores de Belgrano, Riestra, Independiente Rivadavia y Deportivo Morón.

La 37ma y última fecha tiene este lunes los siguientes cotejos:

Atlanta-Gimnasia (M), Santamarina de Tandil-Güemes (SE), San Martín de Tucumán-Flandria, Instituto-Deportivo Madryn, Tristán Suárez-Temperley y Sacachispas-Estudiantes (RC) (todos a las 15); Independiente Rivadavia Mendoza-Nueva Chicago (17).

El martes, en tanto, chocan Ferro y Almagro (21.30), cerrado una fecha en la que quedó libre Chaco For Ever.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: