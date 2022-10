Aplazaron los estudios médicos al cordobés Paulo Dybala

Paulo Dybala salió lesionado el domingo en la victoria de Roma ante Lecce por la Serie A de Italia. La "Joya" tras ejecutar el penal que le dio el triunfo al elenco de la capital romana de inmediato se tocó el muslo izquierdo con claros gestos de dolor. Fue reemplazado y encendió las alarmas a 42 días del inicio de la Copa del Mundo.

Los estudios médicos al futbolista oriundo de Laguna Larga estaban programados para hoy. Sin embargo, fueron aplazados para mañana y los resultados podrían ser "menos graves de lo esperado", publicó el diario deportivo La Gazzetta dello Sport.

La preocupación por la lesión del cordobés se habían acrecentado con las declaraciones del DT portugués José Mourinho. "¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023", dijo y asustó a propios y extraños.

"Para conocer el alcance de la lesión de Dybala y cuánto tiempo tendrá que permanecer quieto será necesario realizar las pruebas instrumentales que se llevarán a cabo el martes presumiblemente por la mañana", informó esta mañana el medio italiano.

En caso que la lesión muscular sea de primer grado, Paulo permanecerá de baja un par de semanas y tendrá tiempo de recuperación para el Mundial, pero si la dolencia es grado 2 deberá estar inactivo un mes, lo que comprometería su presencia en Qatar 2022.

El surgido de las divisiones inferiores de Instituto permanece en contacto, por estas horas, con el médico del seleccionado nacional Daniel Martínez.