Hernán Brienza presenta "Éxodo jujeño" en la Feria del Libro Córdoba

El periodista y escritor Hernán Brienza llega este domingo a la Feria del Libro Córdoba con la presentación de su libro "Éxodo jujeño", una obra que trasciende la efeméride escolar y que invita a reflexionar sobre el presente argentino. Polemista, intelectual de acción directa sobre la opinión pública nacional, Brienza conversará con el también periodista Mariano Saravia desde las 19 y en el patio del Cabildo. Antes, dialogó con La Nueva Mañana acerca del libro, su actualidad laboral vinculada a la función pública y las gestas argentinas del pasado reciente.

¿Cómo es tu actualidad? En una época se te veía muy involucrado en los debates políticos públicos coyunturales, a veces de coyuntura diaria incluso. ¿Eso sigue siendo así?

Actualmente estoy trabajando en el Ministerio del Interior, soy el director del Instituto Nacional de Capacitación política y quizás por eso no estoy tanto en los medios de comunicación como antes. Pero sigo con el compromiso y las convicciones de siempre.

Yendo concretamente al libro, la difusión de la obra señala que se trata de “un libro de historia argentina para leer y pensar en clave actual” Que continuidades, que líneas se pueden trazar entre aquel contexto y aquellos hechos y la Argentina actual?

Bueno solo que las continuidades y las cuestiones que hay que analizar respecto al Éxodo jujeño y la actualidad son fundamentalmente dos: una es comprender la política de 1810-1812 de la misma manera que se piensa la política en el 2012-2013, cuando justo el libro, o el 2022, cuando es revisado. No la idea de que la política es esa cuestión que está atravesada por hombres y mujeres comunes y que los liderazgos no surgen de superhéroes sino que surgen de las formas y de las características que adquiere un pueblo en un determinado momento histórico. Y el segundo, me parece que es interesante pensar y reflexionar sobre si el pueblo argentino hoy sería capaz de llevar adelante una gesta como El Éxodo jujeño con el sacrificio que eso implica y me parece que justamente pensar ese sacrificio nos refleja nuestro propio presente.

El éxodo es, ante todo, una gesta popular. ¿Qué gestas populares destacarías de las últimas décadas, y cuán cerca o lejos estamos de que ocurran nuevos episodios de ese cuño? ¿Hay, por otro lado, forma de saberlo, de olerlo, de anticiparlo?

Por supuesto que no se pueden comparar los tipos de gesta, pero para mí la última gran gesta popular que tuvo la Argentina fue el 19 y 20 diciembre sí bien después o algunas otras manifestaciones populares este que uno pudiera entender como mayoritarias o como como gestos de acción colectiva. Me parece que 19 y 20 diciembre fue la última gran pueblada argentina, y creo que después de esa de esa fecha por diferentes motivos fue imposible unificar al pueblo argentino en una sola demanda.

Este tipo de libros tuvo a mi entender un auge muy marcado hace unos 15 años, 20 años. ¿Cuál es el valor de insistir en este tipo de temáticas, qué nos permiten redescubrir?

Yo no utilizaría la palabra insistir. Me parece que la palabra insistir suena a algo forzado, como si se estuviera forzando a los lectores a leer algo. Creo más bien que que hay una continuidad, que siempre en la Argentina se han escrito libros que hablen de una época determinada y cada época tuvo su su forma de escribir la historia. El libro por otra parte es una reedición, con lo cual fue escrito hace 10 años y quizás por ahí aparece la palabra insistencia pero fue bastante bien acogido, por lo tanto pareciera que siempre hay espacio para la historia.

