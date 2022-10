Afip y Aduana, claves en los objetivos del gobierno nacional

LA EVASIÓN EN LA MIRA

La necesidad de equilibrar el déficit fiscal y recomponer las reservas, objetivos trazados por el gobierno, llevó a la centralidad tanto al Banco Central como a Afip y Aduana. Máxime cuando a mitad de año la vicepresidenta, y principal accionista de la alianza gobernante, criticara la orientación económica por la pasividad frente a la fuga de divisas y evasión fiscal. Para la expresidenta la evasión e incremento de importaciones que deterioran las reservas del BCRA terminaban por esmerilar cualquier eventual beneficio de limitar la expansión fiscal.

En palabras de CFK, el entonces ministro Martín Guzmán achicaba el gasto, pero no lograba bajar la inflación ni hacerse de los dólares necesarios para traer certidumbre y estabilidad. Los cambios en el gabinete económico apuntaban a corregir estos desbalances, más no los objetivos económicos condicionados por el endeudamiento y el acuerdo con el Fondo Monetario. En este sentido, el “dólar-soja” permitió tranquilizar al siempre tensionado frente cambiario al haber estimulado el ingreso de más de siete mil millones de agrodólares, de los cuales el BCRA embolsó casi u$s 5 mil millones. De este modo, Sergio Massa logró cumplir con la meta de reservas pactada con el principal acreedor internacional.

Controlar la fuga de divisas

El ministro de Economía, Sergio Massa, pidió mayor actividad de las entidades de control sobre la evasión fiscal en el país"

El arribo del tigrense al Palacio de Hacienda también presupuso fortalecer la fiscalización del Estado para controlar la fuga de divisas. Por caso, para el director de Aduana que llegó con Massa, fortalecer la fiscalización y controles son la clave para generar “percepciones de riesgo” y disuadir las conductas de los evasores. Guillermo Michel dijo a este medio que, según lo “detectado” por el organismo, la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones representan “u$s 1.250 millones de dólares a valor FOB”. Naturalmente, se estima que el volumen de divisas que se escurren por esas maniobras es mucho mayor.

En los últimos dos meses, Aduana frenó diferentes recursos legales presentados por empresas para eludir los mecanismos que Economía tiene para evaluar las importaciones de bienes terminados. En ese sentido, el organismo detectó irregularidades en cautelares presentadas para importar textiles, neumáticos, juguetes y tecnología, entre otras, por alrededor de 400 millones de dólares. Además de incautar en múltiples operativos fronterizos mercadería que ingresaba al país ilegalmente, la Aduana denunció penalmente a diferentes empresas por diversos ilícitos en los despachos y compras al exterior. El más resonante: una exportadora argentina que despachaba a una importadora chilena (del mismo grupo económico) fue descubierta haciendo pasar con documentación falsa 80 toneladas de aceite de soja por otro producto que paga menos retenciones.

Asimismo, Afip comunicó que aceleró la fiscalización en distintos establecimientos de la cadena agroalimentaria, como aceiteras, acopiadoras y plantas de alimento balanceado, entre otros. En la mayoría de las pesquisas, los agentes incautaron materias primas por no contar con la documentación de respaldo. Principalmente se trata de maíz, pero también confiscaron soja, arroz, azúcar y avena, entre otras materias primas acopiadas o trasladadas de manera fraudulenta. Con todo, los decomisos realizados por el fisco suman unas 70 mil toneladas entre cereales y otras materias primas, lo que equivale a más de dos mil camiones de carga para su traslado.

El impuesto más vulnerado es el que impacta sobre el consumo (IVA), y el dibujo de los balances con facturas apócrifas es la práctica más utilizada por las empresas para eludirlo.

La fiscalización de Afip, aún verde

Sin embargo, un alto funcionario del Poder Judicial de Córdoba dijo en off a este medio que las denuncias por evasión realizadas por Afip en los juzgados federales de Córdoba continúan siendo escasas. “Si bien Aduana está un poco más activa, solo con algunos casos, pero Afip, que tendría que tener muchísimos casos en Córdoba, está paralizada por completo”, señaló nuestra fuente. En consonancia con esto, desde dentro de la misma administración federal de ingresos públicos confirmaron que en los últimos meses en Córdoba no aumentaron las denuncias presentadas por Afip en fiscalías federales.

Según reportes del mismo fisco, el impuesto más vulnerado es el que impacta sobre el consumo (IVA), y el dibujo de los balances con facturas apócrifas es la práctica más utilizada por las empresas para eludirlo. Informes oficiales del año pasado dicen que, solo contabilizando el IVA se le filtran anualmente al gobierno $1,1 billones que podrían estar en sus arcas. Asimismo, de acuerdo a un informe de la Cepal (La Comisión Económica para América Latina y el Caribe), el incumplimiento del IVA en Argentina duplica a la evasión de ese tributo en Uruguay y Chile. La recaudación que se pierde Afip en concepto de este gravamen equivaldría al 4% del PBI.

Una investigación del profesor del posgrado en Derecho Tributario de la UBA Horacio Cardozo estima en más de 10 mil a las empresas dedicadas a la venta de facturas falsas. La principal maniobra que se come gran parte de los cuatro puntos del producto.

Además, el jurista especializado en tributos señala que la administración federal cuenta con diferentes “sistemas de control” que debieran detectar fácilmente las maniobras que erosionan la base imponible de determinados tributos. Basta con cruzar las facturas con la información de su base de datos sobre la capacidad del sujeto emisor para que las irregularidades afloren. Si no se hace…

Cerca de levantar el secreto bancario de cuentas en EEUU

El gobierno tiene negociaciones avanzadas con los Estados Unidos para pescar a la crema de los evasores que tienen cuentas no declaradas ante el fisco argentino en aquel país, presumiblemente en Delaware. Negociaciones claves para ampliar la base imponible, puesto que, junto con la evasión del IVA, que en muchos casos se dolariza y fuga, también existe un alto incumplimiento en los impuestos progresivos que gravan la renta. Relevamientos de la Cepal sostienen que de acuerdo a la diferencia entre la recaudación potencial y la efectiva, la evasión del impuesto a las Ganancias, por ejemplo, sería del 49% de la recaudación potencial.

Solo falta la firma para que nuestra administración fiscal pueda intercambiar información de contribuyentes con su par norteamericana de manera automática. Se estima en miles de millones los dólares resguardados de la presión impositiva de Afip solo en territorio norteamericano. La firma del convenio permitiría al gobierno dar pasos hacia el objetivo de equilibrar la balanza fiscal sin ajustar el gasto, incrementar el financiamiento del déficit o aumentar la presión tributaria sobre los que cumplen. Desde Afip comentaron a LNM que hay expectativa de que tengan el convenio firmado “a principios de diciembre”.



Más controles sobre la importación de bienes de lujo

El martes pasado se confirmó el pase de más de mil posiciones arancelarias al régimen de Licencias No Automáticas, lo que le permitirá al ministro de Economía, Sergio Massa, tener un monitoreo más preciso de, según estiman, unos u$s 4.000 millones anuales que se iban en esos productos. Además, la Aduana lanzó un nuevo programa para unificar las bases de datos y tener más información sobre los importadores. El mayor control sobre las importaciones de bienes finales que son considerados “suntuarios”, había sido uno de los pedidos concretos de los empresarios industriales que visitaron el Palacio de Hacienda la semana pasada. Las cámaras industriales advierten que por esa vía se estaban yendo unos u$s4.000 o u$s5.000 millones anuales que podrían aplicarse a la producción. Con ese escenario, la Secretaría de Comercio definió el pase de más de mil posiciones arancelarias al régimen de Licencias No Automáticas. Palos de golf, chocolates, guitarras, bolsos, mochilas, carteras, máquinas para minar criptomonedas, vehículos automotores, cámaras y proyectores cinematográficos, entre otros, pasarán ahora por el filtro del despacho que conduce Matías Tombolini. (Fuente: Ámbito Financiero)



