López Murphy afirmó que Mauricio Macri "ya no está en control" de JxC

Ricardo López Murphy, diputado nacional por Republicanos Unidos dentro de Juntos por el Cambio, afirmó que el ex presidente Mauricio Macri no está en el control del proceso que definirá el rumbo de la oposición frente a las elecciones generales del próximo año.

Además, no se bajó de una posible precandidatura presidencial, aunque aclaró que desde su espacio prioriza el debate para "jerarquizar" las discusiones internas: "Tengo disposición. Nos vamos a hacer cargo de lo que se haya que hacerse cargo".

Por otra parte, en una entrevista con NA, opinó sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, y su paquete de medidas a casi dos meses de ingresar a la cartera que dejó Silvina Batakis: "Me temo que un día descubramos, no muy lejos en el tiempo, que todo esto no tiene fundamento y tengamos un disgusto muy grande".

Sin embargo, señaló que el ex presidente de la Cámara de Diputados logró cambiar la "retórica" al "sentido común".

Sobre la interna en Juntos por el Cambio, López Murphy intentó bajar el tenor de los debates que se vienen observando: "Es inevitable que la coalición tenga matices. No creo que los matices sean muy grandes, estuve en las discusiones". Según expresó, no habría fricciones en cuanto a la resolución de los problemas económicos, sanitarios, judiciales o de defensa; sino "en cómo asegurar la gobernabilidad y el monopolio de la fuerza en el estado legítimo de derecho".

Sobre la exposición que viene teniendo Mauricio Macri en las últimas semanas y la gravitación que pudiera tener en el debate interno de la alianza opositora, afirmó López Murphy respecto de los ex presidentes y en particular de éste en particular: "Inevitablemente ellos van a opinar y su peso en la opinión pública refleja el hecho de haber ocupado la primera magistratura. Por ejemplo, a mí no me preocupa ni me afecta en un sentido u otro. Probablemente, creo que es difícil ser ex presidente y comprender esa realidad que ya no está en control del proceso y no tiene el poder que tuvo".

Ante la repregunta, descartó que Macri u otro dirigente pueda estar en el control del proceso interno de Juntos por el Cambio: "Es una coalición muy polivalente y amplia".

Finalmente, anticipó una interna "muy competitiva" en la alianza, de cara a los comicios de 2023: "A finales de mayo se resolverá quiénes van a las candidaturas. Se va a demorar eso porque lo lógico es que esclarezcan un programa... Más que un programa, criterios de políticas públicas y tengamos una narrativa consolidada para competir bajo ese paraguas. Esto me parece la mejor garantía de gobernabilidad que le podemos dar a la sociedad".

Fuente: NA

