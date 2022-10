La emoción de Maximiliano Luján por los dos sueños cumplidos

No fue una tarea sencilla la que debió afrontar Maximiliano Luján, aunque desde afuera la sensación era otra. No, agarraba un plantel con muchas aspiraciones, sueños, pero caído anímicamente por la partida de Daniela Díaz. Encima a los pocos días de ser anunciado como entrenador del fútbol femenino de Belgrano nació su hijo Mateo con complicaciones de salud. Sin embargo, se aferró a sus ilusiones y a su fe; y se prometió hacer feliz a sus dirigidas, comandarlas en sus anhelos de llegar a Primera división y batallar junto a su pequeño.

Por eso, en la vuelta olímpica se emociona. Piensa en todos los momentos vividos. Ve a sus jugadoras llorar, abrazarse, ve el estadio repleto, con 28 mil personas, logrando un inesperado récord de asistencia. Y no puede más, porque entres sus brazos está su pequeño bien fuerte.

Entonces, en ese terreno de juego, donde las "Piratas" tras golear por 6-0 a Puerto Nuevo hicieron historia, LA NUEVA MAÑANA dialogó con Luján, y si cassette, contó: "Apenas terminó el partido se me vinieron a la cabeza mil cosas, mi hijo Mateo que está ahí en el palco, por todo lo que viví con él. Desde el primer día que inicié con las chicas, al día siguiente mi hijo nació y estuvimos 150 días en terapia. Entonces, mi sueño, lo que pedía en ese momento, era que las jugadoras lograran el objetivo y que Mateo saliera con vida de la clínica. Era mi deseo para este año. Y, entonces, después, dar la vuelta con Mateo en brazos y con las chicas festejando con la Copa, me siento la persona más feliz del mundo. Todo lo que deseé este año lo cumplí, me lo cumplió Dios. Disfruto ver a las jugadoras festejar, se lo merecen".

- ¿Qué significa para vos saber que dirigiste y saliste campeón en el partido con mayor convocatoria de la historia del fútbol femenino del país?

- No caemos que hubo 30 mil personas que vinieron a verlas sólo a ellas. Lo habíamos hablado antes del partido, después en el entretiempo le dije: "denle un regalo a la gente que las vino ver, denles un show, y regálense ustedes una buena actuación, porque 30 mil personas las vinieron a ver". Y ele quipo en el segundo tiempo mejoró bastante y quedaremos en la historia. Estoy feliz de lograr el objetivo que nos planteamos.

- ¿Seguis dirigiendo en Primera?

- Supongo que sí. Quiero seguir con las chicas. Hay un grupo muy lindo, muy noble, hay muchas gasas de seguir creciendo y seguir haciendo historia. Será momento de juntarnos. Yo soy empleado del club y donde el club me necesite voy a estar. Vine a dar una mano y si me necesitan que siga, seguiré con ellas.