Vegetti: "Le manifesté al Luifa que quiero ser un proyecto a largo plazo"

Uno de los nombres propios del ascenso y campeonato logrado por Belgrano es Pablo Vegetti. El artillero se transformó en ícono de este momento del club de Alberdi, donde entró en la historia tanto en lo grupal como en lo personal.

Y a pesar de que faltan aún dos fechas para la finalización de la participación del "Pirata" en la Primera Nacional, en Alberdi se disfruta el presente, pero se mira el horizonte del futuro. Entonces, para los hinchas es de relevancia saber si podrán contar con Vegetti en Primera división.

A propósito, el delantero, en una entrevista con el programa Futbolémico, expresó: "Si yo me quedo en el club es para seguir haciendo historia, Belgrano esta para grandes cosas".

"Para mi no hay que desarmar todo, hay que mantener una base para el año que viene", opinó; al tiempo que fue contundente: "Hoy no me veo con otra camiseta". Aunque prefirió ser cauteloso, agregó: "Ahora me voy a permitir disfrutar el logro y después pensaré en el futuro".

Por otra parte, y en la misma tónica, el futbolista que está entre los máximo goleadores de la historia de Belgrano, afirmó: "Le manifesté al Luifa Artime que quiero ser un proyecto a largo plazo y no por un contrato de un año".

Finalmente, declaró: "Hoy me transformé en un hincha más de Belgrano".