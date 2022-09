Marcharon por justicia a un mes del secuestro y crimen de Santiago Aguilera

Familiares, amigos, allegados, organizaciones de Derechos Humanos y vecinos se movilizaron este martes en Villa Dolores, en reclamo de justicia para esclarecer el crimen de Santiago Aguilera, quien fue encontrado asesinado luego de ser víctima de un secuestro extorsivo el mes pasado.

El pedido de los convocados es para tener acceso a la causa, ya que admiten que la Justicia Federal aún no dio mayores detalles, a la vez que piden que pase la investigación al ámbito provincial.

Una gran cantidad de personas se movilizaba alrededor de la Plaza Mitre de Villa Dolores, portando velas y carteles pidiendo "Justicia por Santiago" y con música de fondo, ya que a él le gustaba cantar.

Santiago (18) asistía al sexto año de la escuela de Villa Las Rosas, y sus compañeros de curso fueron quienes encabezaron junto a la familia la marcha de esta noche.

“Eres luz, que nadie lo contradiga, si quisieron cerrar tu boca, nosotros somos tu voz”, expresó una de las oradoras durante una detención de la marcha, y añadió: “Justicia ya”.

“No se sabe mucho de la causa, por eso no vale la pena que hablemos, el fuero federal que es el que está investigando no le dice nada de nada a la familia”, contó a Télam María Luque, de la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.

La mujer se refirió a que generó mucho impacto “la forma de matarlo, y se supone que son más de uno los agresores”, a la vez que señaló que no están acostumbrados en todo el valle a ese tipo de violencia”.

“Lo que sabemos es que la investigación sigue con el fuero federal y no el provincial, y acá no tenemos a quien preguntarle”, insistió, aunque admitió: “Sabemos que es lento, y al principio las familias damnificadas respetan ese silencio de los que investigan, porque creen que hay cosas que no pueden decir”.

En la causa permanece como único detenido Walter Gil (23) vinculado al hecho, aunque los familiares intuyen que al crimen lo realizaron varias personas.

Gil trabajaba para el padre de Aguilera en su corralón de materiales y el fiscal federal Enrique Senestrari investiga como hipótesis que pudo haber aportado datos sobre la víctima a posibles cómplices, ya que Santiago fue asesinado el sábado 20 de agosto, cuando el acusado estaba detenido desde el jueves anterior a la noche.

Santiago fue visto con vida por última vez el martes 16 del mes pasado cuando salió de su casa en Las Tapias, vecina a Villa Las Rosas, para ir a tomar una gaseosa con un amigo.

Tras su desaparición, la familia recibió al día siguiente un mensaje extorsivo en el que le exigieron 7 millones de pesos a cambio de liberar al joven.

"Lamentablemente tenemos a Santiago secuestrado. Te tenemos observado, te estamos siguiendo. Estuviste haciendo un trámite en una aseguradora. No avises a la Policía", contó Carlos Aguilera (padre) sobre el mensaje extorsivo.

Además del rescate, se indicó que a las 9 de la mañana siguiente habría un nuevo contacto, aunque eso no ocurrió.

Los padres realizaron la denuncia y a partir de entonces se montó un operativo de búsqueda, al tiempo que la Justicia Federal se hizo cargo de la causa a partir de la hipótesis de un "secuestro extorsivo".

Entre sus primeras medidas, el fiscal Senestrari gestionó que el Ministerio de Seguridad dispusiera de una recompensa de tres millones de pesos por datos concretos sobre Santiago.

Finalmente, el domingo 21 de agosto por la mañana el joven fue encontrado asesinado de múltiples heridas punzantes en cuello y cabeza, a unos 200 metros del Arroyo Seco, en camino a Boca del Río, de San Javier.

Fuente: Télam

