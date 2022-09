Gallardo dijo que es posible que cuente con el ex Talleres Pablo Solari

El técnico de River, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa en la previa al superclásico ante Boca en la Bombonera.

El "Muñeco" se hizo cargo de las ganas que tiene de ganarle al "Xeneize" el domingo por la Liga Profesional, destacó la buena recuperación del ex Talleres Pablo Solari, quien tiene grandes chances de ser titular, y además habló del estímulo que le significa ir a la cancha del máximo rival:

“Tenemos el deseo de imponernos. Eso es lo que siento, lo que me estimula y lo que veo en mis jugadores para encarar este partido con gran decisión”, sentenció el DT.

🎙️ "Jugamos con 70 mil personas todos los partidos, cuando haya 80 mil va a pasar lo mismo, es un fenómeno popular muy fuerte. Tengo sólo palabras de agradecimiento y queremos devolverles ese apoyo el domingo en la cancha" ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/3VSzK5hxFc — River Plate (@RiverPlate) September 9, 2022

“El equipo no está confirmado, no porque tenga dudas sino porque más allá de os jugadores tocados del último partido, tuvimos una semana de recuperación bastante buena, fuimos equilibrados en las cargas y creemos que vamos a llegar con todos los jugadores disponibles para jugar. Después dependerá de lo que yo quiera para definir el equipo que inicie”, afirmó el técnico de River.

Además, explicó: “Más allá de lo rápido que Solari pudo tomar vuelo, yo estuve hablando con él claramente en estos días para acompañarlo en el proceso, pero no hay que perder de vista que es un chico, que el fútbol es muy cambiante, pero la idea es acompañarlo, que no pierda su naturalidad y su alegría, que la siga manteniendo de esa misma forma".

Y agregó sobre el puntano: "Le tocó salir el último partido por una molestia que pudo haberlo marginado de un partido pero por suerte se recuperó bien, hoy hizo un entrenamiento bastante bueno. Veremos mañana cómo está, pero creo que lo voy a tener disponible para el juego del domingo y eso es lo bueno, que tengo a todos a disposición”.

En otro momento de la conferencia afirmó: “Nosotros no damos información falsa, son los periodistas lo que hablan, los que generan conjeturas. Yo no mando mensajes, no es mi forma que se hable de algo que no es. Digo que Solari se entrenó liviano toda la semana, que hoy se entrenó bien y que si mañana está bien podré utiizarlo el domingo desde el inicio y si no, tenerlo en condiciones para jugar lo que considere”.

“Será un partido muy friccionado porque ninguno querrá ceder protagonismo y si eso sucede, hacernos cargo y tratar de dañar a Boca. Tenemos intenciones de imponernos en la cancha de Boca. Y el manejo de las emociones será clave porque aquellos que puedan manejar las emociones de la mejor manera, se terminará imponiendo porque es algo que tiene muchísimo poder”, sostuvo Gallardo.