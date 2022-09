Sara Sklate: "Solari sorprendió desde su llegada a River"

Sara junto al ex Talleres.

Se viene el superclásico del fútbol argentino. El domingo en la Bombonera se enfrentarán Boca y River. Un duelo que los tiene a ambos en situaciones similares en la tabla de posiciones, ambos están en la quinta posición, con 29 unidades y sin derrotas en los últimos siete partidos del torneo.

Pero el dato que vincula a Córdoba a diferencia de otras ediciones, es que el elenco que conduce Marcelo Gallardo es el que tiene más aporte cordobés.

Por tal motivo en LA NUEVA MAÑANA dialogamos con la periodista Sara Sklate, que cubre la información diaria de River para el canal TNT Sports, que tiene los derechos de transmisión de la Liga Profesional.

En el “Millonario” se destaca Matías Suárez, surgido de las divisiones inferiores de Belgrano, Lucas Beltrán, de la cantera de Instituto, y Pablo Solari, puntano surgido de las divisiones menores de Talleres.

A propósito de este último, Sklate contó: “Pablo Solari tiene un minidesgarro en el aductor, van a ver cómo evoluciona. Va a ser complicado, pero en River creen que puede llegar al menos al banco de suplentes. Obviamente si no llega, River pierde mucho y ha quedado demostrado, siete goles en nueve partidos, son números que sorprenden”. Además, destacó: “Desde su llegada Solari sorprendió. Está teniendo un gran nivel en River. Ha demostrado estar a la altura”. E informó: “River 25 millones de euros, es el jugador más caro y eso es un dato importante. Tiene llegada, gol, gambeta, es muy completo”.

El cordobés que tiene más chances de ser titular con la casaca riverplatense el domingo es Beltrán. Y, a propósito, la periodista oriunda de Villa Constitución, refirió: “Lucas Beltrán o Borja es la duda. Aunque la lesión de Solari puede cambiar todo. En los últimos partidos, la sociedad Beltrán-Solari fue muy buena, y eso le estaba faltando al equipo”.

Además, analizó: “Beltrán hace un trabajo físico tremendo. Se fue a Colón, sumó minutos y volvió muy bien, y a pesar de la corta edad se ganó la titularidad. Volvió de Colón con mucha madurez y crecimiento en lo físico”.

En tanto, sobre el “Oreja” dijo: “Matías Suarez, por sus problemas en la rodilla, está más atrás en la carrera para ser titular. Pero él si está al cien por ciento rinde muchísimo”.

Desafios

Sara cubre River desde el 2019, pero este superclásico será especial para ella, ya que será el primero que le toca en la Bombonera.

“Es una semana con mucha ansiedad, más trabajo, es un privilegio estar presente y cubriéndolo. Es especial porque fue un 2022 raro para los dos equipos, fuera de la Libertadores, sin un buen presente en la tabla de posiciones. Los dos llegan de la misma manera, siete partidos sin perder, y estando cerca de la punta, se puede dar un lindo partido, que no han demostrado un rendimiento máximo. Uno de los dos puede hacer el click en este partido y si ganan pueden pelear para ser campeón”, analizó la periodista que está en TNT Sports desde mayo de este año.

A propósito, en la charla con LA NUEVA MAÑANA, contó: “Pasé por diferentes medios partidarios, y desde que empecé a estudiar soñaba con esto, estar en un medio grande, como TNT Sports y cubrir River. Es el desafío más importante de mi carrera”.

- ¿Cómo es tu relación con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, en las conferencias de prensa, que desde afuera se ven muy entretenidas?

- Muy bien. Empecé a preguntar en conferencias de River en el 2020, después de la pandemia. Estaba en esa época en una radio y las conferencias eran por zoom. Después me tocó ir a River Camp, donde entraban pocos periodistas y era una de las privilegiadas, era un honor. Él es muy amable, correcto, nunca tuve problemas. Pero eso hace que vayas preparada a esas conferencias de prensa, busques información, datos, antes para que puedas preguntarle algo interesante. Las conferencias de él son muy buenas e interesantes.

- ¿Qué análisis del torneo actual de la Liga Profesional, que tiene a Atlético Tucumán y Gimnasia La Plata punteros?

- Me gusta, esta muy bueno. El futbol argentino es muy irregular. Desde hace un tiempo decíamos ‘cuándo se va a caer Atlético Tucumán’, y vamos por la fecha 17 y sigue demostrando allá arriba. Nos sorprendió a todos. También sorprendió el nivel de River y Boca, que no arrancaron bien... Es un torneo emotivo, y está bueno que haya otros equipos arriba, lo hace más divertido.

Su historia

Sara cuenta que desde niña practicó vóley, desde los 5 años hasta que terminó el colegio secundario. También hizo natación. “Siempre me gustaron los deportes, practicarlo y mirarlos”, relató. Y, en ese contexto, es que comenzó a ejercer el periodismo sobre deportes. Lo hizo en su Villa Constitución natal, trabajando en una radio del pueblo, luego en Rosario hizo una pasantía en el club Rosario Central, hasta que se fue a Buenos Aires.

“Cuando terminé el colegio, en el 2014, cuando decía que quería estudiar periodismo deportivo me miraban raro. Estudie en un instituto y éramos menos de 5 mujeres, eran todos hombres. Pero nunca tuve problemas ni en el mundo River, ni en los lugares donde trabajé o cubrí eventos. Incluso - se ríe- cuando llegué a Buenos Aires compartí con gente de distintas edades y me hacían sentir como una hija o sobrina, me cuidaban", narró.

Sklate tiene más de cien mil seguidores en Instagram, otro tanto en Tik Tok. Es de la generación de periodistas que saben "explotar" las redes sociales y producir contenido. En ese marco, explicó: “Soy una persona que me gusta generar contenido. Y está bueno porque se relaciona todo. Cuando voy a cubrir partidos, genero contenido para las redes sociales, hacemos Instagram Live para la cuenta de TNT Sports, o videos para el Tik Tok del canal”.

Sus referentes en el periodismo son Luciana Rubinska y Angela Lerena. "Tengo la posibilidad de compartir con Ángela cuando vamos a la cancha de River y me da muchos consejos. Ella la luchó y sufrió mucho, y eso hoy es experiencia para nosotras", cerró la periodista santafesina que se prepara para vivir el superclásico argentino.