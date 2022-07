"Ojalá tengamos pronto una Primera femenina más federal"

Al lado de su computadora hay libros, muchos libros, de táctica, de historia del fútbol. También hay papeles con varias anotaciones. Una pizarra. Su pasión por el fútbol se puede apreciar simplemente con una rápida apreciación de su lugar de trabajo. Pero cuando comenzás a dialogar con Ángela Lerena confirmas esa presunción que tenías de mirarla en TV.

La periodista que logró abrirse caminos desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación, superando prejuicios y machismos es hoy una de las mujeres más influyentes de la comunicación deportiva del país. Por estas horas se está preparando para la cobertura del Mundial de Qatar. Estudia y estudia, trabaja y trabaja. Es una de las principales caras de la señal deportiva TNT Sports y referente en la divulgación y visibilización del fútbol femenino.

Córdoba con el andar arrollador de Belgrano, con la lucha y los resultados de Talleres, con las conquistas de Daniela Díaz, con las proyecciones de Pauli Gramaglia, con el juego que traspasa frontera de la Pepa Gómez o los sueños cumplidos de Flor Bonsegundo, se transformó en una provincia de referencia y triunfos para el fútbol femenino. Sobre este tema y muchos más LA NUEVA MAÑANA dialogó con Lerena en una charla que duró más de media hora y dejó varios conceptos.

"Esperemos llegue el momento de despegue de la Selección argentina de fútbol femenino".

“Estoy al tanto de todo lo que sucede en Córdoba. Hay una pequeña gran revolución. Tuve la oportunidad de entrevistar a la Pepa Gómez. estoy al tanto de lo que sucedió con Talleres, las dificultades con la Liga Cordobesa. Me parece hermoso lo que pasa. Hay muchas jugadoras cordobesas que juegan en Buenos Aires, varias emigraron al exterior, juegan en la Selección. Córdoba es una fuente inagotable de jugadoras en toda la provincia y es hermoso. Además de la pasión. Ojalá pronto pueda haber equipos de Córdoba en Primera. Ojalá que tengamos pronto una Primera división más federal”, resaltó la periodista que entró en la historia por ser la primera mujer en cubrir el campo de juego en las transmisiones de TV del fútbol nacional la primera mujer en comentar partidos de la Selección argentina de fútbol masculino en TV nacional.

En la continuidad de la charla, donde se mostró interesada por los elogios al juego de las “Piratas”, tomó nota cuando le nombraron a Arianna Reche para seguir, Lerena expresó: “Sé que hay mucho esfuerzo en Belgrano y que el club apuesta fuerte al fútbol femenino, eso es muy importante. Todo lo que está pasando con el femenino es importante, porque hoy podemos ver a nenas que saben que el fútbol, también, es un lugar para ellas”.

Además, agregó: “Hay una transformación social en todo el país, las mujeres pueden elegir practicar fútbol en los colegios, hoy pasamos por una cancha, un potrero, y vemos a mujeres jugando. Esto pasa porque hay mujeres que inspiran para que esto suceda. Lo del futbol femenino en Argentina es imparable; y habla de un futuro mejor”.

- A propósito de mujeres que inspiran, entrevistaste a la técnica cordobesa Daniela Díaz. ¿Qué opinión tenés de ella?

- Me encanta Daniela Díaz. Fui a ver el superclásico al Monumental y vi todo lo que la quieren y representa. Daniela tiene muy claro sus ideas y trabaja mucho. Falta mujeres técnicas, deben seguir formándose. Daniela es un buen ejemplo de una mujer con formación como entrenadora y experiencia como jugadora. Estaba en el momento para dar el salto y me pone feliz que River haya apostado por ella, por una mujer, para que sea entrenadora de su principal equipo de fútbol femenino.

- ¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres entrenando a equipos?

- Cuando era chica quise hacer el curso de técnico, pero no pude porque tenía que haber sido futbolista profesional para poder hacer los cursos oficiales. No se en qué momento ocurrió el cambio, pero hasta hace poco no podía una mujer hacerlo, porque el fútbol femenino no era profesional en el país. Es decir que no podíamos estudiar. Muchas mujeres jugaron, pero no hicieron una carrera profesional. El masculino le lleva ventaja al femenino en el profesionalismo, más de 90 años de ventaja, y ese mismo retraso se ve en el desarrollo de las entrenadoras. No se pudieron formar los suficiente y tampoco tienen la vidriera. Recién ahora está llegando eso. Después, también, tiene que venir alguien confíe en ellas, porque estamos acostumbrados a que el técnico es varón. Muchas veces se busca directamente a técnicos varones, que los hay muy buenos, como Germán Portanova, que está en la Selección y muy bien elegido. Pero está bueno que aquellas mujeres que si están a la altura puedan dirigir en equipos profesionales. De a poco se va a ir dando. Se retiró Florencia Quiñones, que es cordobesa, fue jugadora de Boca, de Selección, jugó en Barcelona, tiene experiencia como jugador y ahora la podrá aportar como entrenadora en las selecciones juveniles. Es cuestión de tiempo.

- Constante que quisiste hacer el curso de entrenadora. ¿Volviste a intentarlo?

- Lo quise hacer mientras estudiaba periodismo deportivo y Comunicación social, y en su momento me dijeron que no. Lo tengo pendiente para hacerlo en cualquier momento. Sí, estudio mucho de táctico, hago reuniones con técnicos. siempre estoy estudiando, pero la carrera me quedó para más adelante, porque ahora hay mucho trabajo.

"El fútbol me gusta desde chica. Lo viví como hincha hasta los 19 años, de ir a la cancha de local y visitante. Lo jugué con primos y amigos".

Por estas horas está leyendo el libro "El ecosistema táctico. ¿Cómo funcionó el engranaje global que acompañó a las leyendas de los mundiales?", escrito por Christian Sánchez. “Me interesa estudiar las tácticas de esos grandes equipos”, le cuenta a este cronista.

Y entonces la charla futbolera se toma un paréntesis y se va para el repaso de libros. “Leo mucho”, confiesa con una amplia sonrisa.

La comunicadora que tiene los programas conduce los programas TNT GOL FEM y Todos Somos Técnicos cuenta: “Tengo una biblioteca muy grande y cada vez, con mi marido, le vamos agregando más estantes. Leí mucho en mi adolescencia y cuando empecé Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires leía mucho lo que me pedían en la Facu y no me daba tiempo para más. Cuando terminé la facultad tomé artículos, autores y libros que me habían interesado para ampliar y leer. Y, por ejemplo, como me había gustado (Michel) Focault, me compré toda la bibiografia entera de él. Leí mucho de política, de sociología, historia, porque me encanta. Desde la pandemia para acá empecé a leer más fútbol. Ahora es exclusivo fútbol porque se viene el mundial y mi cabeza está en eso”.

Ángela Lerena está en las transmisiones de los partidos de la Liga Profesional que lleva adelante la señal deportiva. Es una de las principales figuras de TNT Sports. Previamente. también, ejerció en TyC Sports, ESPN y en el Fútbol para Todos. A propósito, dijo: "TNT es un lugar donde puedo ser yo misma, desarrollar mis deseos, mis gustos. Lo disfruto. Trabajé en otras pantallas muy lindas, con mucha visibilidad, pero que me tenía que adaptar a su estructura. En TNT Sports se está creando muchas cosas nuevas y toma mucho lo que uno es. Entonces salen cosas muy naturales y todos nos llevamos muy bien. La gente tiene diversidad de opinión, miradas, y es rico. Amo hacer campo de juego, amo analizar partidos y me encanta estar con el fútbol femenino. Es un momento de mucha plenitud personal".

- ¿Qué te genera la Selección argentina de fútbol femenino?

- Hay que tener mucha paciencia. La Selección llevaba mucho retraso. Recordemos que pasó un tiempo sin entrenar, que les tocó hace cuatro años dormir en un colectivo. Hace unos años la Selección estaba en el fondeo del mar. Hoy tenemos un excelente entrenador, tienen fecha FIFA, viajes, nutricionista, todo para llegar de la buena manera. Históricamente la Selección jugaba mas defensiva, tratando de no ceder espacios, se sabia inferior, esta Selección ya no juega así. si bien hay que recuperar cosas que no se hicieron ene l fútbol argentino en general. Por ejemplo futbolistas que arrancaron a jugar de grande no tienen conceptos tácticos, que no aprendieron a alimentarse hasta que fueron grande, que tiene déficit físicos todavía. Todas esas cosas se están tratando de resolver. En la Copa América Argentina va a intentar ser protagonista y no de ver qué pasa. Eso es valorable. Yo estoy muy ilusionada.

- ¿Y la Selección de Scaloni para el Mundial?

- Tuve la suerte de comentar para la TV Pública todo el camino de Eliminatorias de la Selección y eso fue muy lindo. Desde el primer partido fuimos analizando y estudiando qué quería hacer Argentina, y fuimos viendo ese proceso; y hoy Argentina es muy fuerte mental, emocional y futbolísticamente. Corrigió algunos déficits que tenía. Se sacó la mochila de los años sin ganar. Tiene a Messi que llega a punto caramelo. en un momento bárbaro, pero no es un equipo messidependiente. Es un equipo construido más allá de Lionel Messi. Hay individualidades muy altas , que son mérito de Scaloni, como 'Dibu' Martínez y 'Cuti' Romero. De Paul y Di María son piezas fundamentales. Hay recambio, un gran plantel y camaradería. Argentina llega con argumentos para ir por los siete partidos. Tengo una ilusión tremenda.