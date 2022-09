El diputado Mario Negri quiere "diálogo pero sin globos de ensayo"

De ese modo respondió al llamamiento realizado por el ministro del Interior, Wado de Pedro. "No hemos recibido una convocatoria formal", criticó.

El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, señaló que "la convocatoria al diálogo debe ser sincera y seria", y que "no sirve largar un globo de ensayo" en cuanto a la posibilidad de que el Gobierno opte por hacer un llamamiento a la oposición.

"No he recibido una convocatoria oficial a una mesa de diálogo de parte del Gobierno hasta ahora. Pero creo que hay que tener mucho cuidado porque venimos de mucha tensión en las últimas semanas", expresó el líder parlamentario de la UCR con respecto al llamamiento realizado por el ministro del Interior, Wado de Pedro.

En declaraciones radiales, Negri agregó que, "si se produjera una invitación al diálogo, se resolverá en el partido y la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio".

"La verdad es que nosotros vemos una vaca y lloramos. Ayer (por el martes) el mismo Presidente de la Nación se sacó una foto con José Mayans, el jefe de los senadores oficialistas que pidió frenar el juicio contra la vicepresidenta", aseveró y añadió: "Me parece que se debe construir el camino de diálogo, no es un tema comunicacional nada más. La convocatoria debe ser sincera y seria. Para eso se deben existir gestos fuertes de parte de quien conduce el país. No sirve lanzar globos de ensayo por los medios y después ver si funciona".

"El presidente Fernández tuvo la oportunidad de hacerlo cuando sucedió el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y, sin embargo, no convocó a la oposición, todo lo contrario", cerró.

Fuente: Télam