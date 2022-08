Para Fernández, la imputación contra Cristina "es jurídicamente insostenible"

El presidente Alberto Fernández consideró este miércoles que es "insostenible jurídicamente" la imputación contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa conocida como Vialidad y señaló que la ex presidenta es "inocente" y "honesta", por lo que el pedido de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para cargos públicos constituye un "error estrepitoso".

Fernández dijo que tiene la "certeza" de que la vicepresidenta "es una mujer inocente y honesta" y aseguró que "no ha participado en nada" de lo que la acusan en la causa por presunto direccionamiento en la obra pública de Santa Cruz.

En diálogo con TN, el mandatario señaló que es "insostenible jurídicamente" la imputación y advirtió que la acusación "partía de una premisa insólita que decía que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba".

En esa línea, explicó que un jefe de Estado está "muy alejado de una licitación pública" del tipo de las que se investigan en el juicio, y añadió que el pedido de pena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola considera que la ex mandataria "tuvo responsabilidad de haber mandado un presupuesto donde estaban las obras que iban a Santa Cruz".

"¿Entonces todos los diputados y senadores son parte de una asociación ilícita?", dijo el Presidente y añadió: "No se puede trabajar así el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina".

Por otro lado, consultado sobre la convocatoria de actos y marchas en respaldo de la vicepresidenta, Alberto Fernández manifestó que el peronismo tiene que "generar una gran movilización para defender la democracia y reclamar una Justicia independiente".

"No me preocupa que la gente salga a la calle", dijo el mandatario y anticipó que este jueves hablará con los "compañeros" del Consejo Nacional del PJ, que preside, para definir los pasos a seguir.

Por otro lado, afirmó que una "prioridad política es mantener unido al Frente de Todos" (FdT) y dijo que hará "lo que tenga que hacer para que eso ocurra".

Además, aseguró que "nunca estuvo peleado" con la vicepresidenta, aunque pueden haber tenido "diferencias".

Consultado sobre si se presentará a la reelección, dijo que es "lo último" en lo que piensa, al explicar: "Mi preocupación es ver cómo empezamos a contener la inflación y que los sectores necesitados tengan mejores salarios".

También criticó al expresidente Mauricio Macri y señaló que "tendría que estar rindiendo cuentas".

"No me importa lo que hace Macri, quiero que explique ante tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda, con los parques eólicos, con el Correo, el cúmulo de denuncias que hay sobre él que hasta el día de hoy la Justicia no ha investigado. Qué hizo con los peajes", añadió.

También señaló que "no tendríamos que estar hablando de indulto" porque, desde el punto de vista legal, todavía "no hay ninguna condena" contra la vicepresidenta, más allá de que desde algunos medios "han logrado establecer una condena mediática".

"Tengo una gran tristeza de ver lo que está pasando en la Justicia", afirmó el mandatario en declaraciones a TN.

En el aspecto económico, sostuvo que "los datos de la macroeconomía son todos positivos" y que "en el primer semestre" Argentina "creció más del 6%", con una "ocupación de la capacidad productiva entre el 65 y 70%" y la creación de "1.200.000 puestos de trabajo".

También afirmó que, sin embargo, el país tiene un "problema de inflación sin resolver y eso afecta el ingreso de mucha gente".

Por último, recordó que "siempre dijo" que la dirigente social Milagro Sala "no tenía por qué soportar el proceso en estado de detención", y remarcó que "todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad".

"Hasta el día de hoy Milagro no tiene una sentencia firme, su sentencia está en situación de revisión en la Corte Suprema", dijo el Presidente en diálogo con TN, y añadió: "Lleva más de 7 años detenida, y el delito que le imputan es administración fraudulenta, que tiene un máximo de 6 años".

Fuente: Télam

