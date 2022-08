Recompensa de 3 millones por información para encontrar a Santiago Aguilera

Santiago Aguilera, el adolescente de 18 año del que se desconoce su paradero desde el martes, continúa siendo buscado intensamente en Traslasierra. Este viernes, el fiscal de la causa, que se tramita en la Justicia Federal por los indicios de que se trate de un “secuestro extorsivo”, informó sobre las novedades de la investigación y confirmó el ofrecimiento de una recompensa de tres millones de pesos.

Se realizaron distintas diligencias, pero persiste la falta de certezas sobre el paradero del joven. El fiscal Enrique Senestreri, en conferencia de prensa llevada adelante en Villa Dolores, informó sobre las últimas novedades.

Durante la rueda con periodistas, que compartió junto a los familiares de Santiago, el funcionario judicial anunció el ofrecimiento de una recompensa de tres millones de pesos para quién o quienes brinden información sobre el paradero de Santiago Aguilera.

En esta causa se dispuso la detención en Villa Dolores de un joven sospechado de tener vinculación con la desaparición de Santiago.

“Esperemos que si este chico que está detenido sabe algo nos lo pueda decir y si no es así volvemos a fojas cero porque es un secuestro extorsivo muy particular, porque es la primera vez que nos pasa que se manda un solo mensaje y luego no se comunican más”, dijo a Radio Verdad Senestrari en referencia a Walter Gil el único detenido hasta el momento.

El fiscal federal sostuvo tambien que más allá de los rastrillajes, “se están cubriendo todas las posibilidades desde la peor hasta la mejor”.

A la desesperación por la falta de noticias sobre el paradero de Santiago, se suma el hecho de que el joven es trasplantado de riñón y no llevó consigo la medicación que debe suministrarse de manera regular.

En tanto vecinos y amigos del adolescente desparecido llamaron a una marcha para el lunes 22 en Plaza Mitre de Villa Dolores.

