La Delio Valdez regresa a Córdoba y promete “un show recontraincreíble”

La adrenalina de llenar el Luna Park en la presentación del nuevo disco “El tiempo y la serenata” le dura aún a Ximena Gallina, la percusionista de la orquesta de cumbia La Delio Valdez, que este viernes se presenta en Córdoba. Entradas agotadas también para la fecha en Quality Espacio dan cuenta de un fenómeno singular, sobre el que la artista reflexionó en el diálogo con La Nueva Mañana.

- ¿De qué va “El tiempo y la serenata”, el nuevo disco del grupo?

- “El tiempo y la serenata” fue hecho en pandemia, en un contexto en el que los shows estuvieron parados y tuvimos que pensar otras maneras para poder sobrevivir, no solo nosotros sino la gente que trabaja con nosotros. Por ejemplo el Almacén Delio Valdez, el merchandising del grupo hecho y creado por nosotres mismes, que estampamos remeras, gorras, hacemos los vasos... esa producción sostuvo muchísimo el proyecto de La Delio durante la pandemia. Y también la pandemia nos dio un espacio y un tiempo que con todo el trajín de los shows no teníamos: tocamos y ensayamos tanto que no tenemos tiempo para dedicarle a componer canciones y hacer maquetas. La pandemia nos dio la posibilidad de hacer una introspección individual y grupal para poder hacer nuestros segundo disco de canciones propias, y presentarlo con este recibimiento de Luna Park agotado es una sorpresa por un lado y por el otro también entender que el camino que empezó en los aislamientos, en la soledad de nuestras casas, termina en un encuentro multitudinario de personas compartiendo la alegría a través de la música.

- ¿Cómo es ser una orquesta de cumbia organizada en modo cooperativo?

-La orquesta Delio Valdez trabaja en modalidad cooperativa, tiene trece años y somos una cooperativa legal hace tres pero desde los inicios trabajamos de esa forma cooperativa. Tenemos reuniones para decidir absolutamente todo, y todos cobramos lo mismo. Tenemos esta oportunidad y posibilidad de poder tomar las decisiones teniendo en cuenta la opinión de cada une. Hay procesos y caminos más largos con este formato, pero los resultados son mucho más completos e interesantes, más representativos de lo que es nuestro trabajo; sentís que el trabajo que hacés es tu forma de vida y te representa, elegimos lo que estamos haciendo.

- ¿Conocen antecedentes de grupos organizados en esa modalidad?

- Nuestro país no tiene mucho historial de trabajo cooperativo musical, quizás algo de las orquestas de tango, pero esto es bastante nuevo y nos encontramos con que estamos abriendo muchas puertas para que musiques y artistes se propongan este modo de trabajo. A nosotros nos pone muy contentos inspirar a otras bandas y otros proyectos, es un montón.

- ¿Qué expectativas tienen con respecto al show de este viernes en Córdoba?

- En Córdoba de repente se agotaron las entradas y era o agregar fechas o pasarnos al Quality Espacio, y también agotamos entradas. Es increíble, Córdoba es una provincia que siempre nos recibe con un montón de fiesta y alegría y sentimos que podemos llegar fácilmente, nos remonta hacia lo mas primitivo de nuestras giras, que tiene que ver con mover toda la banda y la gente que trabaja con nosotros. Estamos preparando un show tremendo para Córdoba, tenemos grandes expectativas; nosotros queremos brindar el show más lindo del mundo cada vez que demos un show. Vamos a dar un show recontraincreíble, en el que trabajamos durante muchos meses, con gran despliegue de luces y vestuarios. Esperamos que lo puedan compartir desde la alegría.

- En el Luna subieron al escenario algunos referentes musicales de distintos géneros, ¿cómo fue esa experiencia?

- En este camino nos hemos encontrado con un montón de gente y nos da ganas de compartir la música con elles, hay mucha gente que admiramos, como el Chango Spasiuk, con quien nos dimos el lujazo de compartir y fusionar la música del litoral con la cumbia. También compartimos con referentes del rock nacional como La Bersuit y de la cumbia, como Karina La Princesita. Los admiramos, e invitarles a compartir un tema nos sigue sorprendiendo y nos parece increíble, ojala nunca nos acostumbremos, que siempre tengamos todos esos nervios.