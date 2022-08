Un tren atropelló a dos nenes: uno murió y el otro está herido

Un niño de cuatro años, identificado como Thian Gadiel Alfaro, se alejó corriendo de su mamá e intentó cruzar las vías lejos del paso habilitado murió este domingo atropellado por un tren de la línea Roca a la altura de la localidad bonaerense de Bosques, en el partido de Florencio Varela.

Fuentes oficiales le dijeron a Infobae que la víctima “se soltó de la mano de su madre cuando iba hacia un cumpleaños”. Tras el accidente, los familiares del menor fallecido agredieron al maquinista e intentaron incendiar los vagones. “No pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, se defendió el conductor.

Por su parte, la madre de la víctima, de 22 años y embarazada, terminó en estado de shock y fue asistida por miembros del Comando de Patrulla de Florencio Varela.

Según fuentes de Trenes Argentinos, el hecho ocurrió a las 14.01 con una formación del ramal vía Quilmes del Ferrocarril Roca.

"El niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no puede reaccionar", agregaron. "Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos", precisaron.

Tras el accidente, vecinos comenzaron a protestar en el lugar y agredieron al maquinista con golpes y piedrazos, mientras los pasajeros del tren trataban de evitar la agresión.

El conductor del tren fue auxiliado por personal policial que llegó al lugar para asistir a la madre del niño fallecido.

En su cuenta oficial de Twitter, la empresa Trenes Argentinos informó que el ramal Bosques-Quilmes tenía "un servicio corto hasta Berazategui, por colisión con persona".

Además, precisó que el ramal Bosques-Temperley de la línea Roca estaba con servicio reducido entre Plaza Constitución y Florencio Varela.

"Trenes lamenta el accidente y lo que pasó con el maquinista, que ya tuvo la asistencia correspondiente en estos casos. En estas situaciones, los conductores son relevados en el lugar y reciben la atención necesaria".

Según fuentes oficiales, la UFI 7 de Florencio Varela dispuso pericias en el lugar del arrollamiento, para la reconstrucción del hecho.

El testimonio del maquinista

Uno de los dos maquinistas a cargo de la formación dijo a las cámaras de C5N: “Me robaron todo. Me cagaron a palos”.

“Vos no tenés la culpa hermano”, le dice un hombre que estaba filmando el video. "No tuve la culpa, no pude hacer nada”, asintió el maquinista.

Los conductores a bordo de la locomotora eran Maximiliano Daniel Caleta (30) y Nahuel Serrano (33).