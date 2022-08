El “Messi” de los asadores es cordobés y viaja al Mundial

La WBQA (World Barbaque Association) es una organización que surgió el 3 de enero de 1996 con el objetivo de unir a todos los países del mundo a través del fabuloso deporte de hacer asados. En esta entidad, que tiene miembros de todo el planeta, dicen que celebran “las diferencias culinarias y culturales de cada país” y promueven los distintos estilos de cocinar y presentar el asado. Ellos organizan el Mundial de asadores que está pronto a celebrarse en Bélgica. Y allí habrá un cordobés, formando parte del seleccionado argentino.

Marcos Domínguez nació el 10 de septiembre de 1992 en la localidad de Ucacha, y es considerado “el Messi de los asadores”. Él, que recientemente arribó a México para trabajar en un restaurante con orientación a la comida argentina, está palpitando por estas horas lo que será cumplir su sueño de representar al país en el máximo evento.

“Durante el 2021/2022 se dio un campeonato federal, que se llevó a cabo en todo el territorio argentino. Logré terminar en el podio y eso me abrió las puertas al mundial de Bélgica”, le contó Domínguez a La Nueva Mañana. Está feliz, sabe que es una oportunidad importante para su futuro.

Marcos es asador profesional desde el 2018, pero siempre le interesó la cocina, la comida, hacer asados. Participa desde hace un tiempo, también, de este tipo de competencias. Aunque aclara: “A nivel internacional nunca había participado de un torneo, a nivel nacional sí, en varias oportunidades, a lo largo y ancho del país”.

“El fuego es el punto de reunión universal; siempre que se enciende el fuego se reúne la gente… Yo no noto la diferencia si es entre amigos o competencia”.

- ¿Qué significa para vos participar del Mundial que se celebrará en septiembre en Bélgica?

- Es algo imposible de creer. Imaginate, es la competencia de cocina más importante del planeta y yo voy a estar midiéndome con los mejores chefs del mundo. Es increíble.

- Hay distintas especialidades en el Mundial. ¿En cuál vas a competir?

- Sí, son distintas especialidades; es el torneo de cocina más importante del mundo, con la particularidad de que se cocina todo a las brasas. Mi especialidad va a ser el pescado.

- ¿Qué tipo de pescado? ¿Tus platos tienen alguna particularidad?

- Rodaballo se llama lo que me toca hacer en la competencia. No tienen ninguna particularidad, simplemente los hago con muchas ganas y esmero.

- ¿En Argentina ganaste torneos haciendo asado de pescado o de carne vacuna?

- De pescado nunca, ya que será mi primera vez. Y ganar he ganado torneos regionales muy chicos. En los nacionales siempre hice podio, nada más. Aunque terminé el campeonato nacional como el segundo mejor asador del país.

Bandera celeste y blanca

Argentina lleva su “selección” bajo la bandera de la Federación Argentina de Asadores; y junto al cordobés, habrá otros cinco argentinos. Marcos Domínguez está tercero en el ranking nacional y su versatilidad para preparar la tradicional comida favoreció su elección para ir al Mundial en Torhout, Bélgica.

La convocatoria que le llegó dio los siguientes argumentos: “Esta participación será muy valorada dada su trayectoria e idoneidad que aportarán el profesionalismo necesario en competencias de nivel mundial a fin de coronar a la Federación y a los colores celeste y blanco de nuestra bandera en lo más alto del podio”.

La evaluación será oficiada por jurados de diferentes partes del planeta, incluidos argentinos.

El asador del sur cordobés necesita apoyos y sponsors para terminar de financiar el viaje a Bélgica. Su cuenta en Instagram es @Esperando.El.Asado.

“Ya nos pasaron los cortes que tenemos que realizar. Son distintos platos que hay que cocinar a las brasas… Todos los platillos se hacen a las brasas, hasta el postre”, le explicó el asador cordobés a este medio.

El participar en competencias se inició casi de casualidad, cuando dos amigos de su pueblo, que se dedicaban a ser jurados en torneos de asados regionales, le contaron que se iban a Hernando a un certamen. En broma Domínguez les dijo que cuando hubiera un cupo que le avisaran para ir. Y a las horas lo estaban llamando porque se habían caído dos participantes y le preguntaron si quería participar. Fue a Hernando a ver de qué se trataba y pasar el día. Terminó subiéndose al podio con un segundo puesto. Pasó el tiempo, y ahora se prepara para representar a Córdoba y el país en el prestigioso mundial que organiza la WBQA.

- ¿Qué es lo que más te gusta de hacer asados?

- El conocer gente. El fuego es el punto de reunión universal. Siempre que se enciende el fuego se reúne la gente… Yo no noto la diferencia si es entre amigos o competencia.

- Quizás la pregunta es medio tonta, pero la hacemos igual: ¿Hay un candidato que sea muy picante, tipo el Messi de los asadores?

- En el grupo me tienen como el Messi de los asados, pero yo no lo creo así. Exageran los chicos... Tengo un compañero que ha ganado ocho medallas de oro a nivel mundial y ahora se dedica a preparar equipos para los mundiales. Y así tiene cuatro medallas de oro más ganadas por gente que preparó él. Otro compañero que ganó dos premios a mejor chef del mundo, y estoy yo – se ríe – Y me hacen sentir como el Messi de los asados, pero no lo creo, exageran.

