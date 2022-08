Cooperativa Horizonte: 40 años de esfuerzo y más de 17 mil viviendas entregadas

Autoridades de Cooperativa Horizonte durante la entrega del premio a VivianaPáez, adjudicada No 17.000. (Foto: Gabriela Yalangozian / LNM)

Viviana Noemí Páez, una asociada con ocho años de antigüedad, no pudo ocultar sus lágrimas al resultar adjudicataria de su casa el viernes 5 de agosto pasado. Pero no fue una casa cualquiera. Se trató de la N°17 mil que entregó la Cooperativa Horizonte, en el marco del acto aniversario por los 40 años de su constitución.

Mientras los papelitos volaban en el aire y la mujer se ocultaba con timidez detrás de un cuadro que la institución le regaló por ser beneficiada en el sorteo. A su lado, el socio fundador Julián Benassi, recordó con emotivas palabras cómo la cooperativa fue superando desde 1982 a la fecha muchas dificultades para convertirse hoy en una de las instituciones más importantes del país. De hecho, una de las pocas con tanta trayectoria en brindar una solución habitacional a miles de familias que sueñan con tener su vivienda propia.

El acto en sí realizado el vvviernes pasado no fue como cualquier otro en el que se adjudicaban 200 viviendas a los socios de la cooperativa. Todo un entorno especial, sorpresas y una especial cobertura periodística, tuvo lugar en la sede central de la institución sita en calle Sarmiento 251.

“Sin el esfuerzo de la gente no podríamos haber hecho nada”

Con la presencia central de Benassi, uno a uno los integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa se fueron presentando ante los presentes y cada uno de ellos fue felicitando a los 200 socios que se convirtieron en nuevos adjudicatarios hasta llegar a la vivienda número 17.000.

“Estoy muy agradecida por el gran esfuerzo de todos los socios y el equipo humano de la cooperativa”, expresó Viviana, mientras que Benassi recordaba que en el primer año de vida de esa institución tan sólo se entregó una vivienda.

“Sin el esfuerzo de la gente no podríamos haber hecho nada”, aseguró quien hoy reviste el rol de asesor general de Horizonte. “Fue mucho el esfuerzo que hicimos, las batallas que tuvimos que dar, y las que aún damos día a día. Todas ellas permitieron que hoy, al cumplir 40 años de vida, estemos en el primer puesto nacional, casi sustituyendo un Ministerio de Vivienda que no existe o que no funciona para dar solución habitacional a los cordobeses”, subrayó.

Finalmente, Julián Benassi reclamó a las autoridades celeridad y apoyo para poder facilitar el acceso a la vivienda a los cordobeses y dotar de servicio los loteos como el Universitarios 2, que fue el que fue adjudicado el viernes pasado.

Pioneros y visionarios

Benassi no olvidó durante su alocución ante los presentes, a aquellos socios pioneros que fundaron la cooperativa el 9 de agosto de 1982 y que nunca imaginaron la proyección que hoy alcanzó a nivel provincial. Entre ellos, mencionó a Marta Gil o Raúl Cabral, nombres que despertaron el aplauso generalizado de los presentes en el acto.

Luego recordó que dichos visionarios fundaron en Córdoba la Cooperativa Horizonte Ltda., basándose en un Sistema de Vivienda Registrado, exclusivamente autofinanciado por sus asociados.

Nada fue fácil, sin subsidios del Estado, sin financiación externa, sin capitales de inversión. Parecía un sueño imposible. Sin embargo, de a poco fueron sumándose los asociados y se logró juntar fondos para adjudicar la primera vivienda en su primer año de vida. A los cinco años de existencia, ya se había construido un centenar.

Esto demostró que el sistema que proponía Horizonte era posible, y que para seguir adelante debía ser administrado con eficiencia, transparencia y responsabilidad.

A 40 años de su nacimiento, hoy la Cooperativa cuenta con un local céntrico de 4.100 m2, una Planta Fabril de 8,5 hectáreas denominada “El Carmelo” y más de 1.500 profesionales, técnicos y no especializados que prestan funciones y también son asociados. También posee 9 sucursales que se gestionan en base a necesidad, iniciativa y esfuerzo de cada localidad en el interior provincial.

Sistema de libre aporte

Cabe recordar que para ingresar a la cooperativa como asociado sólo se debe presentar el DNI y se accederá al sistema de libre aporte hasta poder asistir al sorteo de adjudicación. Se puede elegir entre cinco tipologías de vivienda, el barrio y el lote disponible para acceder a la casa propia y comenzar una nueva historia de vida, tal cual asegura el slogan institucional.

Miles de testimonios a lo largo de estos 40 años dan cuenta de que el sistema solidario cooperativista ofrecido es eficiente y garantiza que a través del aporte que cada familia pueda realizar, se puede cumplir el sueño de obtener una vivienda con el esfuerzo propio y un respaldo sólido como sólo puede darlo la Cooperativa Horizonte Ltda.

