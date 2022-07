Talleres le venderá populares a Vélez por la Copa y hay polémica

Talleres anunció que para el duelo revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores, el miércoles 10 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes, le venderá entradas a la parcialidad de Vélez Sársfield, decisión que generó malestar en los hinchas. Es que el “Fortín” resuelve no dar ninguna localidad a los albiazules en el cotejo de ida, este miércoles 3 de agosto, a pesar de que el reglamento de Conmebol indica lo contrario y sobre todo porque los socios imaginaban el estadio repleto solo con albiazules.

¿Cuál es el dilema? El estatuto de Conmebol indica un mínimo de 2.500 entradas a visitantes por la Copa, algo que en Buenos Aires no se respetó entre equipos de la ciudad, por determinación de los organismos de seguridad. Pero en este caso, hubo gestiones del presidente albiazul Andrés Fassi para que se habilite el cupo, pero se encontró con la negativa de Vélez, que está dispuesto a pagar los 20 mil dólares de sanción por parte de Conmebol, con tal de no tener visitantes en el estadio.

¿Y en Córdoba que pasó? Los hinchas apuntaban a una revancha o reciprocidad, pero Fassi optó por lo contrario: les dará a los “Fortineros” la totalidad de la tribuna Artime, con aforo para casi 11 mil personas.

🏟️ #Talleres informó que el público de #Vélez ocupará la Popular Sur



👉🏻 "Por disponibilidad operativa y por motivos de seguridad, la parcialidad de Vélez Sarsfield ocupará la Popular Sur Artime del Estadio Mario Kempes", comunicó la T. Resta conocer modalidad de venta y precios. pic.twitter.com/5lr7Do98aw — 351 Deportes (@351Deportes) July 30, 2022

Claro, esto generó molestias en los hinchas que no solo no podrá ir a Liniers sino que imaginaban una venta masiva para completar esos 11 mil lugares, con precios más populares. No obstante, como Talleres tiene todo vendido en plateas Gasparini y Ardiles, el único sector sin ser negociado es la Tribuna Sur o Artime. Y como Cosedepro había advertido los riesgos de dividir la popular en dos, se optó por darle la totalidad a hinchas de Vélez, algo similar de lo que ocurrió ante Colón la fase anterior. El valor sería de 7 mil pesos.

De todas maneras, en redes sociales el hincha se hizo notar y reprobó la medida de Fassi de darle espacio a los visitantes, teniendo en cuenta que no podrá asistir a Liniers.

