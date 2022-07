Florencia Ontivero sigue gritando su doblete: "Me encuentro en un equipazo"

Florencia Ontivero está viviendo horas de ensueño. Fanática de Talleres se dio el gusto de jugar en la Boutique y marcar dos goles. La talentosa futbolista no había estado presente en el primer juego de las "Matadoras" en el Paco Cabasés, frente a Talleres de Remedios de Escalada, debido a una lesión.

Y éste sábado, en el regreso a barrio Jardín, las dirigidas por Miqueas Russo golearon por 3-0 a Deportivo Maipú de Mendoza por la sexta fecha de la Fase Ascenso de la Primera C del fútbol femenino de AFA, y la oriunda de Río Segundo abrió y cerró el juego con sus conquistas.

"Estoy feliz porque me encuentro en un equipazo no solo por el juego si no por el cariño, compañerismo y el compromiso que tenemos. Convertir en casa y con esta camiseta, que pesa, es lo más lindo", le dijo pletórica Ontivero a LA NUEVA MAÑANA.

Ontivero surgió de Juventud Católica de Rio Segundo y antes de llegar a la "T" jugó en Los Andes y Camioneros.

Ante las mendocinas, Talleres consiguió la ventaja apenas comenzó el encuentro: a los dos minutos de juego, Ontivero aprovechó un rebote y marcó el 1 a 0 parcial. Y en la última jugada del encuentro, Ontivero volvió a aparecer dentro del área para sacar un derechazo que terminó en el fondo de la red.