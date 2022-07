Marcha por Chirino: “Pedimos Verdad y Justicia por Matías, él era alegría pura”

Este julio era el mes elegido: como una o dos veces al año, cada vez que Matías Chirino regresaba a Holmberg sus primos realizaban una cena, en la que se ponían al día con sus cuitas y compartían lo que la carrera militar del joven subteniente les había retaceado en los últimos cuatro años. Afincado en Buenos Aires y dedicado de lleno a sus primeros pasos en la vida castrense, Matías volvería este mes al pueblo y para su prima Luciana Rodríguez ese retorno sería una fiesta. “Él era super simpático, no tenía problemas con nadie, era alegría pura” caracteriza la joven, de la misma edad -22 años- que el muchacho.

El abuso de autoridad de un puñado de irresponsables quiso que este julio sea el más tremendo en las vidas de Luciana y todos los primos. Hace poco más de un mes, en una “fiesta de iniciación” en la que entre otras cosas le obligaron a ingerir alcohol en exceso y adentrarse en una piscina de agua helada, Chirino murió en un cuartel de Paso de los Libres, Corrientes, y por el hecho nueve oficiales fueron separados de sus cargos, el Ministerio de Defensa prohibió primero la ingesta de alcohol en los cuarteles y las fiestas de bienvenida luego, y una causa judicial intenta determinar las eventuales responsabilidades. Mientras, los familiares no cesan en el pedido de “Verdad y Justicia”, y en ese marco este miércoles 27 desde el mediodía harán una marcha en la plaza principal de Holmberg.

“Invitamos a todos y todas a que nos acompañen, Matías podría haber sido un hijo, un amigo, un sobrino de cualquiera” señala Rodríguez, conmovida, a La Nueva Mañana. La joven es una de las convocantes a la movilización y de las personas más cercanas al malogrado subteniente. “Con Mati siempre tuvimos muchísima unión, nos llevábamos apenas cuatro meses y siempre fuimos muy unidos: gran parte de la primaria la hicimos juntos, siempre estábamos el uno para el otro”, refiere.

A cuarenta días del hecho, para Luciana “lo que pasó es una injusticia enorme: Matías era alegría pura y siempre fue una persona super simpática, de no tener problemas con nadie. Con una sonrisa él siempre decía que había que vivir la vida; no puedo creer lo que pasó, me parece una mentira”.

“Me es muy difícil convivir con el dolor, tratamos mas que nada darle apoyo a su familia”, finalizó.

Mientras tanto, el fiscal actuante habilitó feria y la investigación continúa, aunque a más de un mes del hecho no hay siquiera un imputado, pese a que se sabe con certeza qué oficiales estaban a cargo del “festejo” en el Grupo de Artillería de Monte 3. Los dos compañeros de Chirino que esa noche también fueron “recibidos" por sus camaradas de mayor experiencia declararon días atrás ante el fiscal: aún les dura el miedo.

