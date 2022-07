Muerte de Romo: comisario desplazado denunció "falta de capacitación"

Dos días después de la muerte de Jonathan Romo en la comisaría de La Falda, fueron desplazados tres comisarios, entre ellos, quien ocupaba el cargo de director General de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Julio César Faría, quien, entrevistado por Canal 12, dispensó fuertes críticas a la Policía de Córdoba.

Refirió Faría que su desplazamiento le fue informado de manera telefónica, mientras se hallaba de licencia. "No tengo comunicación oficial de mi pase a retiro, sólo una comunicación verbal del ministro de Seguridad (Alfonso Mosquera), que me llamó a mi casa el martes pasado, anunciándome el paso a retiro dispuesto por el señor gobernador".

Por la muerte de Jonathan Romo, ocurrida el 10 de julio pasado, se dispuso la detención de seis agentes, cuatro por homicidio y dos por encubrimiento. Consultado sobre las razones detrás de lo ocurrido en La Falda, Faría aludió a la falta de capacitación.

"Las muestras, las estadísticas y las predicciones que uno manejaba dentro de la dependencia que administraba, me daban muestras de que esto podía pasar y puede seguir pasando en cualquier punto de la provincia", advirtió Faría, y cuestionó particularmente la capacidad que tienen la Dirección de Entrenamiento y la División de Defensa Personal para responder a las necesidades de los 22.000 policías que tiene la Provincia.

"No lográbamos tener los estándares normales que un policía necesita para una práctica efectiva de tiro", "la periodicidad de la práctica de tiro en la Policía de Córdoba no existe, no tiene polígono de tiro propio; ¿cómo hago para entrenar a 22.000 hombres si no tengo un polígono propio?", fueron algunas de las frases que disparó Faría, al cuestionar las fallas en la capacitación de los agentes.

Y completó la serie de críticas, apuntando que tampoco se cuenta con una pista de atletismo ni una pileta de natación para entrenar al personal, y que "la escuela de suboficiales está a préstamos en una escuela ProA en Ciudad de los Cuartetos".

