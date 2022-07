Upcycling: un curso para aprender a reutilizar y producir diseños sustentables

Acorde a la tendencia que viene desarrollándose a nivel mundial, la Carrera de Diseño de Indumentaria que dicta La Metro incorporó recientemente el curso de upcycling, que aborda la reutilización de materiales para la creación de productos de base sustentable.

María Maricel González, coordinadora de la carrera de Diseño, dialogó con LNM sobre esta iniciativa que busca reducir los desechos de poliéster, una de las fibras más utilizadas en la industria textil, y que tiene un alto impacto contaminante en el ambiente.

Entrevistada por LNM, González comentó que el upcycling se suma a un cambio de conciencia en torno a los materiales a consumir y a darle otro significado a los productos que se hacen. “Desde la carrera abordamos la moda sustentable como eje y a partir de la cátedra de Sustentabilidad Aplicada al Diseño, todos los años se convoca a marcas locales como aliados en nuestra Experiencia Anual de Recuperación Textil, en la que alumnos diseñan en base a remanentes de superficies textiles, que se introducen en el mundo del upcycling”, relató.

“Alineados con concepciones sustentables y de protección del ambiente, se revalorizan técnicas de reciclaje, reutilización y upcycling dentro del circuito de la moda. Pero sin dudas, este último es nuestro tema de indagación. En el taller realizamos distintos abordajes de la técnica dentro del diseño de un producto textil: sus orígenes e impulsores, así como casos internacionales, nacionales y locales que utilizan la técnica”, contó la coordinadora de la carrera.

Maricel González, coordinadora de la carrera de Diseño de Indumentaria - La Metro

Según contó, la base del upcycling no es volver el producto a su materia prima sino reformular su diseño para que no pierda su valor. Es en este sentido, que conforma la currícula de la carrera de Indumentaria. “Somos la única carrera en Córdoba que incluye la sustentabilidad como una materia dentro del programa, como una forma de enfoque en sí mismo del diseño, y no como un contenido general que se aborda desde la tendencia”, aclaró González.

La materia en la que se trata dicha temática tiene por nombre “Sustentabilidad para el diseño” y abarca el upcycling en dos de sus módulos.

Moda sustentable

Uno de los términos que más se escuchan por estos días es el relacionado a la moda sustentable. La coordinadora de la carrera de Diseño de Indumentarias en La Metro asegura que el concepto no es nuevo.

“Yo, como profesional desde el año 2014 vengo trabajando la sustentabilidad en la moda y tengo mi propia concepción del tema. En la carrera, trabajamos una moda atenta a su contexto y a los impactos que genera, donde el proceso de diseño es más estratégico y apunta a abordar distintos aspectos en el desarrollo del producto. Es decir, no se aborda lo comercial, sino también el contexto vinculado a lo social, al trabajo, al mundo de los materiales, al upcycling mismo”, explicó.

Para González, desde la carrera se busca “atender el contexto material local y capacitar a los alumnos para no reproducir constantemente lo que producen otros, sino repensar los productos vinculándolos a las necesidades del entorno. Y, en este sentido, el respeto al medio ambiente se convirtió en un pilar muy importante en el proceso del diseño”.

Las imágenes pertenecen al Proyecto de trabajo final perteneciente a las alumnas Guillermina Yasin y Abril Alaniz. El trabajo se enmarcan en el módulo de moda circular y recuperación textil, dos prácticas de Upcycling. (Fotos: Ximena Molina).

El proceso del diseño por fuera del circuito de la moda

En el marco de la carrera dictada en La Metro, se aborda la habilidad en el proceso de diseño, que puede estar o no por fuera del circuito de las modas en sí, pero que funciona igual comercialmente: “Vemos todas las escalas de mercado”, señala González. “De hecho, en cada módulo abordamos una práctica sostenible y en el caso de la materialidad, vemos en el suprarreciclaje un upcycling de recuperación textil, como una forma de abordar un diseño sustentable”.

“El objetivo es encontrar circuitos que podamos hacer circulares con los materiales que tenemos y luego utilizarlos en el diseño. Es muy importante estar atentos a dichos materiales ya que pueden ser desechos para la industria pero para los diseñadores pueden convertirse en materia prima. Es en ese punto donde generamos la economía circular a la que apunta el módulo de upcycling textil. En definitiva, se trata de una nueva idea que viene creciendo en Argentina y con el observatorio para la gestión de residuos sólidos que hoy tenemos, y el contexto que se viene dando en Córdoba, nos ayuda a poder llevar la temática para abordarlo en las aulas”, explicó la coordinadora de la carrera.

Un compromiso con la sustentabilidad

González contó además cómo se vincula a los alumnos con proyectos sustentables, a través de la colaboración de diferentes marcas como Malabia, Lucía Febrero y Recicledenim, entre otras, en las que pueden realizar una experiencia laboral y que el estudiante acceda a material para realizar su muestra de diseño.

“Casi todas las materias de la carrera están enfocadas a ser conscientes del ambiente y la sustentabilidad. Esto nos llevó a toparme con trabajos finales de excelente calidad enmarcados en el upcycling”, expresó la coordinadora. De hecho, dos de esos trabajos serán expuestos en el stand de La Metro de la Feria de Diseño a fines de este mes. “Esta gestión de la basura que está llevando a cabo la Municipalidad de Córdoba no cambia los hábitos de consumo sino que hace que la gente deje de consumir plásticos y de gestionar mejor sus residuos, para que los mismos puedan ser posteriormente reciclados y reutilizados en diferentes proyectos que apuntan a la sustentabilidad”, finalizó la diseñadora.

