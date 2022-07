El debut de "Las Matadoras" en la Boutique de barrio Jardín

Tantas historias hay en la Boutique; buenas, malas, gratas, ingratas, de triunfos y derrotas, de días históricos y personajes entrañables. Tantas historias hay en la Boutique y todas llenas de melancolía, porque traen del pasado a viejas glorias futbolísticas, pero también hinchas apasionados que vibraron en ese estadio. Tantas historias se escribieron, se escriben y seguirán escribiendo en ese mítico estadio de barrio Jardín.

Miqueas Russo era un pibe cuando iba al estadio de Talleres acompañado de su papá Miguel. Los dos soñaban con partidos ganados del Albiazul, ambos imaginaban un futuro adentro del terreno de juego. Los días, semanas, meses, años pasaron y Miqueas logró ese cometido tan anhelado. Y lo hizo haciendo historia. Y el primer recuerdo que se le vino a su cabeza fue aquellas jornadas de hincha junto a su viejo... Tantas historias tiene la Boutique.

El domingo 26 de junio de 2022 quedará en la historia de la Boutique, ya que por primera vez se jugó un partido oficial de fútbol femenino de AFA. Talleres se enfrentó, por la Primera C, a su homónimo de Remedios de Escalada y fue con goleado por 4-1 ante un gran marco de hinchas que se acercaron a alentar y vivir este hecho inédito para la institución y la disciplina.

Miqueas Russo, DT del equipo femenino de Talleres. (Foto: Talleres)

“Es una alegría muy importante. Mi papá siempre fue muy hincha de Talleres y entonces me contaba todas las historias que él vivió acá. Y ahora estar dentro de la cancha, como técnico, dirigiendo, y en este torneo tan importante, es una alegría inmensa para mí, y para mi familia. El sentimiento de estar en la Boutique es alegría, sólo alegría”, describió el DT de las “Matadoras” en diálogo con La Nueva Mañana.

La sonrisa no se le borra a Russo. Su equipo pisa fuerte en el torneo de AFA del fútbol femenino, ilusiona y hace historia; y además le cumple el sueño a su viejo.

Miguel Russo, el padre de Miqueas, lo acompaña a todos los partidos. “Va siempre, y me hace devoluciones de los partidos… Es bastante crítico jajaja. Pero estaba muy contento”, contó el entrenador.

Talleres hizo una fase regular soñada. Terminaron la zona punteras e invictas y clasificación a la Fase Ascenso. Una fase que tiene 26 fechas y en cuyo debut las Albiazules golearon en barrio Jardín. Soñado.

¿Les generó una presión extra debutar jugando en la Boutique?

- No, presión no. Era una responsabilidad. Tener este escudo genera responsabilidad y tener que ir por un objetivo, un resultado, hace que hagamos todo lo posible para poder lograrlo.

¿Qué te pareció el equipo en esa presentación?

- Se dio como más o menos lo habíamos planteado. En la primera fecha enfrentamos a un rival preparado, que intenta jugar y juega bien. Nos planteó tácticamente un sistema que nos complicó en la tenencia y ser dominadoras de juego en el primer tiempo, pero pudimos revertir y ajustar a tiempo. Y después pudimos hacer la diferencia.

¿Qué es lo que más te gustó de Talleres en el debut?

- La capacidad de entender esos ajustes. Y eso sumándole a la capacidad de sostener la intensidad, de no frenar, de no parar, de ir para adelante. Seguramente tenemos que seguir creciendo, pero es un buen arranque.

Más allá de que como entrenador ves lo colectivo, ¿qué podes decir sobre Betina Soriano?

- Describirla sería repetitivo, porque todos lo vemos. Ella es una jugadora y líder muy importante. Tiene un duelo individual, tiene una capacidad física y técnica que dentro de la categoría sobresale.

Falta mucho, pero la ilusión está, además de lo que dijiste del escudo.

- Sí, sí, la ilusión y las ganas de llegar al objetivo están, pero tenemos que ser prudentes. Hay que ir partido a partido. Esto es muy largo y recién empieza. Es un buen augurio y un buen comienzo haber arrancado con el pie derecho. Ojalá sigamos dando estos pasos.

El Fixture De Las “Matadoras”

Fecha 2: vs Berazategui (V)

Fecha 3: vs Nueva Chicago (L)

Fecha 4: Libre

Fecha 5: vs Laferrere (V)

Fecha 6: vs Deportivo Maipú (L)

Fecha 7: vs Argentino de Merlo (V)

Fecha 8: vs Newell’s Old Boys (L)

Fecha 9: vs Midland (V)

Fecha 10: vs Cañuelas (L)

Fecha 11: vs Arsenal (V)

Fecha 12: vs San Luis (L)

Fecha 13: vs Atlético de Rafaela (V)

Fecha 14: vs Talleres RE (V)

Fecha 15: vs Berazategui (L)

Fecha 16: vs Nueva Chicago (V)

Fecha 17: vs Libre

Fecha 18: vs Laferrere (L)

Fecha 19: vs Deportivo Maipú (V)

Fecha 20: vs Argentino de Merlo (L)

Fecha 21: vs Newell’s (V)

Fecha 22: vs Midland (L)

Fecha 23: vs Cañuelas (V)

Fecha 24: vs Arsenal (L)

Fecha 25: vs San Luis (V)

Fecha 26: vs Atlético de Rafaela (L)

OPINIÓN

Talento sobra en Córdoba

Por: Marcos J. Villalobo

El fútbol femenino de Córdoba goza de buena salud. Pero el camino es largo y queda mucho por hacer. Belgrano y Talleres están demostrando con acciones que, si a las futbolistas les dan posibilidades, hay mucho talento en Córdoba. Las “Piratas” y las “Matadoras” lucharon bastante por este presente. Hay mucho sacrificio detrás y dejaron en claro que, si las apoyan, pueden darle al deporte cordobés muchísimas satisfacciones. Córdoba tiene un potencial tremendo, hay futbolistas de un nivel estelar, por citar a Beti Soriano, Ari Reche, la Pepa Gómez, Sabri Maldonado, Magui Medrano o Caro López... y tantas más que la rompen en Universitario, Unión Florida, Instituto, Barrio Parque, Camioneros, Municipalidad o Peñarol... o aquellas que ya “emigraron” como Pauli Gramaglia, Magalí Chavero, Cata Primo, Cata Ongaro, Dalma Mancilla o Ayelén Ceballos. Necesitan apoyo, darles herramientas porque estas jugadoras ya demostraron sobradamente que pueden dar más, y van a dar mucho más. Hay que darles apoyo, herramientas, visibilidad.

