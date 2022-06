'Beti' Soriano: "Yo quiero salir campeona y quiero el ascenso con Talleres"

Es impresionante la diferencia técnica, conceptual y de liderazgo que expone Betiana Soriano en la Primera C del fútbol femenino de AFA. Y Talleres lo aprovecha y disfruta. La mediocampista volvió a tener un partido destacado con la casaca Albiazul en la presentación del equipo dirigido por Miqueas Russo en la Boutique de barrio Jardín.

La volante central, ex Selección argentina, vivió un domingo de gloria, por la victoria en la primera fecha de la Fase ascenso, por la goleada y por lo simbólico de jugar en la Boutique.

- ¿Qué te generó jugar en la Boutique?

- Un sueño cumplido. Trabajamos mucho tiempo para esto. Venimos de un año de lucha y seguimos concretando y ganando espacios. Estamos agradecidas al club que nos dio esta oportunidad, a la gente que se acerca... Estoy agradecida a mis compañeras, al cuerpo técnico, al cuerpo médico, a todos los que están alrededor nuestro al cien por ciento todos los días, para que nosotras solo tengamos que rendir y darlo todo sin estar fijándonos en el resto de las cosas. Estoy feliz y disfrutando.

- Hablaste de la gente. Las hinchas cantaron durante el partido: "¡Soriano es de Talleres!". ¿Cómo lo viviste a ese momento?

- En Talleres la gente me da dado un lugar super, super lindo. Siento ese cariño, en la gente, en el club, siento que es mi casa, como si hubiese jugado toda la vida. Soy muy feliz acá y lo disfruto.

- ¿Qué análisis haces del triunfo del domingo ante Talleres de Remedios de Escalada por 4-1?

- Lo laburamos mucho durante toda la semana. Cuesta adaptarnos. Sabíamos que iba a ser un rival duro a vencer. Al principio entramos muy bien, después ingresamos a una meseta donde tuvimos que salir. Estamos muy bien físicamente y eso nos ayudó mucho. Y en el segundo tiempo nos acomodamos mejor, nos organizamos en el vestuario con la charla técnica. Felices con el resultado.

- ¿Cómo hacen para no generar ilusión, porque va mucha gente a verlas, ganan, juegan bien, el domingo golearon...?

- Nosotras tenemos el objetivo bien claro, lo trabajamos todos los días. Sabemos que es partido a partido, hay muchos factores que pueden influir. Tenemos en claro nuestra meta a fin de año, quedan 25 fechas, duras a vencer, laburamos para eso. Será fin de semana a fin de semana. Dimos un gran paso, sacamos un rival duro adelante. Estamos felices por el resultado y el rendimiento.

- Estas en un nivel alto, pero estas jugando en Primera C. ¿Crees que te verán, otra vez, de la Selección?

- Hoy sólo me debo a mi equipo, a Talleres, y todo lo que venga después será bienvenido. Pero yo me preparo todos los días para rendirle a mi grupo y eso me mantiene en pie y hace exigirme y mejorarme día a día. Yo quiero salir campeona y quiero el ascenso con Talleres. en