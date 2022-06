Talleres empata en Salta con Chaco For Ever por la Copa Argentina

Talleres iguala con Chaco For Ever al término del primer parcial. Foto: gentileza CAT

Intenso, cambiante y de ida vuelta. Así se presentó el partido entre Talleres y Chaco For Ever, por los 16 avos de final de la Copa Argentina.

Al cabo del primer tiempo igualan 0 a 0 en el estadio Padre Martearena de Salta, en donde al conjunto dirigido por Pedro Caixinha le cuesta imponer condiciones para afrontar el trámite.

El DT Caixinha apostó con Alan Aguerre al arco, el retorno de Fértoli y Santos de único punta, pero más allá de la profundidad lograda con Esquivel y Godoy, no logró a desnivelar.

Y atención que Chaco For Ever también tuvo sus opciones, sin tanta traslación de pelota pero con pelotazos que llegaron a complicar al fondo albiazul. Un cabezazo de Enzo Díaz en el travesaño representó la opción más clara de gol pero el cotejo es parejo y todo parece definirse en los últimos 45 minutos.

