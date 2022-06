"Lo obligaron a tomar alcohol en exceso, esto no fue un accidente"

El padre de Matías Chirino, el joven cordobés de 22 años que murió el domingo en Paso de los Libres, Corrientes, tras su fiesta de iniciación en el Ejército Argentino, denunció al personal superior de la Fuerza por maltrato y dijo que a su hijo "lo obligaron a tomar alcohol en exceso", a la vez que remarcó que "no fue un accidente".

En diálogo con distintos medios, Ezequiel Chirino, padre del joven fallecido contó detalles de la noche de la muerte de su hijo: "Fue lo peor que me pasó en la vida. Estaba en un hotel alojado todavía y recibo una llamada que, desde el otro lado del teléfono, se presentó como 'De la Torre, encargado del Grupo de Artillera Monte 13´, y me dijo: ´Venite al hospital porque tu hijo está muerto´. En un ataque de pánico, tiré el teléfono, dije que no podía ser, no reaccionaba. Devolví la llamada, me atendió de nuevo diciéndome que había fallecido, que estaba muerto".

El hombre se encontraba aún en Corrientes, ya que había ido a acompañar a su hijo que se iba a desempeñar allí.

Matías había participado el sábado por la noche de una cena junto a sus superiores en el Casino de Oficiales del Ejército y él le había contado a su padre que tuvo que llevar "vinos, whisky y cervezas de los más caros, además de cigarrillos y asado".

Tras la muerte del joven, la operación de autopsia reveló que murió por ahogamiento y un posterior paro respiratorio por abundante ingesta de bebida y comida.

"Lo hicieron dormir en el suelo, con un colchón y, cuando se despertaron sus compañeros totalmente también en mal estado, le hicieron RCP, pero ya debe haber estado muerto", comentó.

El caso está a cargo del fiscal federal Fabián Martínez y el Ejército Nacional relevó en las últimas horas a 11 superiores.

El comunicado emitido por la Fuerza refiere al fallecimiento de Chirino, quien era oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto y que había sido trasladado hacía unos pocos días al Grupo de Artillería Nº 3 de Paso de los Libres.

"El jefe del Estado Mayor del Ejército, general de División Guillermo Olegario Pereda, ordenó en forma inmediata, se instruyan las actuaciones de Justicia Militar tendientes a esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades individuales que correspondan en el marco de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas", se indicó en el escrito.

Y se agregó que se procedió a "la suspensión del servicio, en forma preventiva, de todo el personal involucrado en los hechos que son motivo de investigación, entre ellos 11 oficiales, ante la presunta comisión de faltas gravísimas".

